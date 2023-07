Riigikogulased soovitavad kalalaevade süsinikuheite vähendamiseks püügipiiranguid

"See on väga hea, et Euroopa Liit soovib muuta kalapüüki ja kalalaevastikke energiatõhusamaks ja plaanib sellest tulenevalt väheneda kalalaevade süsinikuheidet. Samas tuleb aga meeles hoida, et süsinikuheidet me tahame vähendada keskkonna kaitsmiseks ja keskkonnakaitse on üks tervik," ütles ELAK-i esimees Liisa-Ly Pakosta (Eesti 200) ERR-ile.

ELAK arutas reedel Eesti positsioone Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumiseks, kus osaleb Eesti poolt regionaalminister Madis Kallas (SDE). ELAK leidis, et kalalaevastikud vajavad uuendamist kliimaeesmärkide täitmiseks ja selleks on vaja muuta tänast kalandusfondi rahastamise korda, lisaks on Eesti hinnangul selleks vaja ka Euroopa Liidult täiendavat raha.

Pakosta sõnul ei oleks veel sõidukõlbulike laevade mahakandmine, mida eeldaks EL-i ettepanek, uue mootorinõude tõttu kõiki mõjusid arvestades keskkonnale hea, sest uue laeva enneaegsel tootmisel ja vana liiga vara mahakandmisel on oma hind nii kalalaeva omanikule kui ka looduskeskkonnale.

"Tervikpilti vaadates on palju mõistlikum võtta arvesse, et hea lahendus keskkonna kaitseks on ka kalapüügipiirangud. Kui kala tohib püüda ainult teatud koguse, siis pole mingitki vajadust sinna juurde veel hakata keskselt mootorite võimsusi reguleerima," leidis Pakosta. "Riikides, kus kalapüügi kvoodid on juba olemas, ei peaks enam mootorite ja seetõttu ka laevade väljavahetamisega pealesunnitult tegelema," lisas Pakosta.

ELAK: naiskalurite arvu suurendamiseks pole vaja laevu ümber ehitada

Teise küsimusena täiendas ELAK Eesti positsioone, küsimuses, kuidas suurendada naiste osakaalu kalandussektoris ning mille lahenduseks oli Euroopa Komisjon soovitanud ehitada kalalaevadesse naistele eraldi kajutid.

ELAK leidis siiski, et mõte naistele uusi kajuteid juurde ehitada ei ole vajalik, pigem võiks eeskuju võtta Eesti ajateenistusest, kus naised ja mehed osalevad võrdselt ja elukondlikud lahendused on korraldatud mõistlikult ning hästi toimivalt.

"Võiks kutsuda inimesed Brüsselist vaatama meie ajateenistust. Eesti on Euroopa Liidus kõige paremini korraldanud ajateenistuses soolise võrdõiguslikkuse, ja meil pole mingeid eraldi kasarmuid või magamistube. Kalalaevade mehitamist rohkemate naistega tuleks alustada hoopis koolis naiste julgustamisega ning füüsiliselt raskemate tööde jaoks robotite appivõtmisega. Eesti peaks seega teistelegi ütlema, et kalalaevade tehnilised piirangud ei takista naiste osalemist ja laevu pole naiste pärast küll suuremaks ehitada," sõnas Pakosta.

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu mitteametlik istung toimub 17.-18. juulil EL-i praeguses eesistujariigis Hispaanias.