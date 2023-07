EL ja Tuneesia sõlmisid rändelepingu

Lepingu kohaselt annab EL Tuneesiale raha. Vastutasuks tugevdab Tuneesia piirikontrolli. Lepingu rahalisi üksikasju Euroopa Komisjon oma avalduses ei avalikustanud.

Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles eelmisel kuul, et Brüssel on valmis andma Tuneesiale rohkem kui miljard eurot, et tugevdada koostööd sellistes valdkondades nagu kaubandus, investeeringud ja energiasektor, vahendas Politico.

Von der Leyen sõitis pühapäeval Tuneesiasse, teda saatsid Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Hollandi peaminister Mark Rutte.

"Migratsioon on täna sõlmitud lepingus oluline element. On oluline, et saavutame suurema kontrolli ebaseadusliku rände üle," ütles pühapäeval Rutte.

Von der Leyen ütles, et lepingu raames eraldab EL Tuneesiale 100 miljonit eurot. Selle rahaga saab Tuneesia tugevdada oma piirikontrolli. Samuti saab Tuneesia tõhustada nii otsingu- ja päästetöid.

"Mõne nädala tagune traagiline laevahukk, milles paljud inimesed kaotasid elu, oli järjekordne üleskutse tegutsemiseks. Peame võitlema inimkaubitsejate kuritegelike võrgustike tegevuse vastu," ütles von der Leyen.