Automüüjad ootavad ostulainet

Kuigi praegu automüük märgatalt kasvanud ei ole, ütleb Renault ja Dacia autosid müüva Citymotorsi müügijuht, et aasta lõpuks ja järgmise aasta alguseks olukord peaks muutuma. Sis kui on veel viimased hetked võimalik osta auto enne seda kui käibemaks tõuseb 22 protsendile ja pisut hiljem rakendub auto registreerimistasu, mis võib ulatuda sõltuvalt autost mõnest sajast mõne tuhande euroni.

"Võib tulla selline aktiveerumine, kus vaadatakse väga konkreetselt, mis hetkel käes on, mis on selle hetkekulu ja kas ma saan lubada vahetust," ütles Citymotorsi müügijuht Jüri-Bruno Asari. Tema sõnul teeb Citymotors praegu just kava, mida lattu ette osta ja ettevõte plaanib just suurenevat nõudlust arvestades.

Ka Eestis tegutsevad pangad üritavad Asari sõnul automüüjatelt teada saada, kui suurt tarbimispidu on nüüd oodata. "Pangad küsivad just meie käest, et kas te näete, et võiks tulla vastu aasta lõppu mingi turmtuli, et tulevad inimesed, ütlevad, nüüd võtan ära, muidu pärast on kallim," rääkis Asari.

Eesti populaarseimaid autosid Toyotasid müüva Amserv Grupi Tegevjuht Rene Varek märkis, et on võimalik, et mitmed suurema autopargi omanikud võivad just enne automaksu kehtestamist otsustada autopargi uuendamine ettepoole tuua.

"Ma arvan, et korporatiivmüügi osas võib tõesti tulla selline hüpe nüüd lähema 10-12 kuuga, enne kui uued maksud kehtima hakkavad. Mitmed-mitmed, ettevõtted võib-olla tõesti vahetavad oma autopargid välja."

Samas ütleb Amservi tegevjuht, et tegelikult ei ole autotööstused veel kiibikriisist toibunud, nii et kogu suurenevat nõudlust niikuinii täita ei jõua. "Isegi kui me tahaks täna näiteks selles valguses tellida 100 Land Cruiserit või 500 Land Cruiserit või mingeid muid autosid, millele tuleb suurem maks, et nad oleks meil laos olemas, siis sellised võimalused on väga paljudel auto maaletoojatel ja edasimüüjatele tegelikult limiteeritud. Tehased veel ei suuda väga suurtes mahtudes toota," rääkis Varek.

Tervikuna hindab rahandusministeeriumi kahest välja pakutud maksustamisvariandist Amservi juht paremaks seda, kus suurem osakaal maksubaasil on CO2 komponendil, mitte mootori võimsusel või sõiduki kaalul. Nii võiks tema hinnangul maksul olla rohkem sisu keskkonna säästmisel. Samuti on ta kriitiline selles, et vanematelt autodelt vähem maksu küsitakse, pigem võiks see vastupidi olla, sest vanemad sõidukid saastavad rohkem.

Vareki sõnul võib vanemate autode madalam maksukoormus suunata inimesi eelistama uuemate ja keskkonnasõbralikemate autode asemel just kasutatud ja ka saastavamaid. "Mõju on täna väga raske hinnata, aga selle maksu eeldused näitavad seda, et suure tõenäosusega tõesti kahjuks meie autopark hakkab vananema," märkis Varek.

Citymotors, mis müüb ka odavamaid uusi sõidukeid, seda hirmu ei jaga. Jüri-Bruno Asari sõnul on uued autod garantiiga, nende kütusekulu on madalam ja on võimalik nende ostu finantseerida madalama marginaaliga laenuga. Lisaks on kogukulu võrreldes kasutatud autoga hõlpsalt prognoositav.

"Kui sa elad oma vana autoga, kuskilt sealt Saksamaalt omal jalal keegi on sulle müünud, mis on seal sõitnud võib-olla 200 000 kilomeetrit, siis on sul nagu tiksuv kellapomm. Kas sa saad ülevaatuselt läbi üks hetk, kas sa jaksad seal käigukasti remontida. Kõik asjad tulevad su enda taskust, rääkis Varek.

Lisaks ütles Varek, et kindlasti mõjutab automaksu kehtestamine Eesti senist trendi, kus inimesed eelistavad osta suuri, raskeid ja ka rohkem keskkonda saastavamaid autosid. "Hakatakse optimeerima väiksema kergem autopargi peale. Ja kindlasti jälgima CO2 taset, nii et auto oleks ka tulevikus soodsam pidada," märkis Varek.

Rahandusministeerium käis kolmapäeval välja autode registreerimise ja iga-aastase maksustamise ettepanekud. Nende kohaselt võiks tulevikus automaks kas sõltuda sõiduki võimsusest ja kaalust või siis CO2 heitest. Esmaregistreerimine võiks maksta 300 eurost mitme tuhande euroni ja aastatasu ulatuks 30 eurost mõnesaja euroni. Vanemad autod oleksid maksustatud madalamalt.

Automaksu ettepanekutele ootab rahandusministeerium ettepanekuid sügiseni, misjärel on plaanis valitud maksustamisviis eelnõuna riigikokku saata. Kava kohaselt hakkaks automaks kehtima tuleva aasta juulist.