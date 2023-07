Hobiautode omanikud ootavad, kuidas automaks nende sõidukeid puudutab

Eestimaa teedel sõidab aeg-ajalt igasuguseid autosid, mis on üks toredam kui teine. Margus Sinimets on ehitanud soomusauto koopiaid ja mine tea, mida ta veel ehitab. Haapsalus põleb aga igal suvel ühel nädalavahetusel gallonite kaupa bensiini ja diislit uunikumide ja stiiliautode mootorites.

On autosid, mis on registris, aga kunagi ei sõida, ja teisi, mis on registris, kuid mida pole enam olemas.

Turbas asuva Mootorispordi muuseumi kuraator ja autoasjatundja Arno Sillat ütles, et praegune automaksu kord neid kõiki ei kirjelda.

"Küsimus on selles, kas maks tuleb peale ka nendele autodele, mis on autoregistri mitteaktiivses osas ehk siis peatatud kandega sõidukid. Sealhulgas on needsamad hobiautod, mida kasutatakse kolm kuud aastas. Sealhulgas on need autod, mis seisavad kusagil ja mida ei kasutata, mida ei saagi kasutada, on läbi roostetanud. Ja sealhulgas on ka need autod, mida enam ei ole olemas Eestis. See on probleem ja see küsimus on veel täna lahtine," rääkis Sillat.

Sillat märkis, et kuuldavasti mitteaktiivne registriosa ei lähe maksu alla. Mida teha nende registrikande omanikega, kellel autot enam polegi? Ja mida teha nendega, kes kasutavad autot näiteks ainult suvel?

"Oleks ju mõistlik tegelikult samamoodi nagu on liiklkuskindlustuse maksmisega, et teed endale lühikese, kolmeks kuuks, kui kasutad. Ja muul ajal seisab garaažis, teid ei kasuta, kütust ei võta, keskkonda ei saasta," arvas Sillat.

Uunikauto number peaks olema maksuvaba, ütles Sillat. Muuseume on Eestis pool tosinat. Sellised autod, mis suvel tulevad arvele, on hobiautod ja pensionäriautod. Hobiautosid on Sillati sõnul 30 000. Näiteks Austrias on üks number kollektsiooni peale – kindlustad selle ära ja tõstad ümber, kui teise kollektsiooniauto rooli lähed.