Coop Panga kasum kasvas poolaastaga 19,7 miljoni euroni

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles pressiteate vahendusel, et Coop Panga ärimahud kasvasid teises kvartalis rekordilises tempos.

"Laenuportfelli kasvu taga olid kõik äriliinid: ärilaen, kodulaen, autoliising ja tarbimisfinantseerimine. See näitab, et vaatamata haprale makromajanduskeskkonnale ja kasvanud intressitasemetele on turul endiselt suur nõudlus laenude järgi," ütles Rink.

Rink lisas, et ettevõtted ja majapidamised saavad euribori kiirest tõusust tingitud kasvavate laenumaksetega hästi hakkama.

"Hea toimetulek on tingitud sellest, et tööpuudus on jätkuvalt madal, inimeste sissetulekud kasvavad, inflatsioon taandub ning laenamine on toimunud vastutustundlikult. Siiski näeme mõningast lühiajaliste võlgnevuste kasvu, kuid tuleb arvesse võtta, et asusime võlglaste osas äsja kõigi aegade madalaimal tasemel. Lühiajalised võlgnevused tasutakse üldjuhul enne järgmist laenumakset ning seega püsib laenuportfelli kvaliteet hea."

Tõsiseks väljakutseks on Ringi sõnul saanud hoiuste kaasamine. "Turul tervikuna ei ole hoiused alates aasta algusest kasvanud – eraisikute hoiused on kasvanud 0,5 miljardi euro võrra ja äriklientide hoiused on samavõrra vähenenud. See on kasvatanud pankade konkurentsi olemasoleva ressursi nimel. Kuna rahale on tekkinud hind, konverteerub suur hulk nõudmiseni hoiusest kõrgema intressiga tähtajaliseks hoiuseks."

"Coop Panga teise kvartali tulude kasvu taga on nii ärimahtude rekordiline kasv kui ka euribori tõusust tulenevad täiendavad intressitulud. Kuludes näeme kasvavaid intressikulusid. Samuti oleme suurendanud nõrgast makrokeskkonnast tulenevaid ettevaatavaid laenuprovisjone," lisas Rink.

Teine kvartal päädis Coop Pangale aegade parima kvartalikasumiga, 10,4 miljonit eurot, 38-protsendilise madalaima kulu-tulu suhte ning rekordilise omakapitali tootlusega, mis oli 25,6 protsenti. Coop Pangal on 30. juuni seisuga 37 000 aktsionäri, kvartaliga lisandus 500 aktsionäri.

