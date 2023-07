Tallinna 21. kool suunab osa algklasse Tartu maantee hoonesse

"Kuna praegu on Tallinna 21. koolis osa algklasse teises vahetuses, nende õppetöö algab kella 12-st, siis selleks, et saada kool ühte vahetusse, on meil vaja ruume juurde. Ja selle majaga ongi see plaan, et seal hakkaks tööle osa meie algklassidest," rääkis kooli direktor Meelis Kond ERR-ile. "Praegu on meil 1380 õpilast ja üle sellegi. Põhiidee on ikkagi võimaldada õpilastel ühes vahetuses õppimist," rõhutas ta.

Tallinna haridusamet on välja kuulutanud riigihanke aadressil Tartu maantee 23 asuva linnale kuuluva koolihoone tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks ning üldehituslikeks remonttöödeks.

Kond rääkis, et remonditavasse koolimajja mahub vähemalt kuus või kaheksa klassi, mis tähendab, et kaks aastakäiku algklassidest peaks sinna käima hakkama.

"Meil on neli paralleeli, see tähendab, et siis kaks aastakäiku – kas esimene-teine või kolmas-neljas klass. See on meil veel täpselt otsustamata," ütles ta.

"Ja sinna tuleksid ka muud ruumid, kus saab töötada logopeed ja psühholoog. Aga see tähendab veel ka ülemise korruse väljaehitamist. Nii et need tööd võivad siin jaguneda veel mitme aasta peale," lisas koolidirektor.

Kond ütles, et loodetavasti saab hoone remont valmis juba uue õppeaasta teiseks pooleks ja lapsed saaksid jaanuaris seal õppima hakata ega peaks enam õhtupoolseks vahetuseks kooli tulema.

"Eks siis seda saab näha, aga vähemalt kindel on see, et 2024. aasta sügisest saaks tööd valmis," lisas ta.

Tartu mnt 23 kinnistul tegutses linnaga sõlmitud rendilepingu alusel seni venekeelne erakool Edu Valem, mille leping kestis 1. juulini.

Koolihoone Tallinnas aadressil Tartu maantee 23 Autor/allikas: Kultuurimälestiste register

Arhitekt Carl Gustav Jacoby projekteeritud ja 1904. aastal valminud historitsistlik koolihoone on kuulutatud kultuurimälestiseks. Kolmekorruseline tellis- ja paekivihoone paikneb Tartu maantee ja Eduard Viiralti tänava nurgakrundil. Hoonel on nii soklikorrus kui ka pööning. Hoovi pool asub ühekorruseline hooneosa.

Hoonele on aja jooksul tehtud väikeseid ümberehitusprojekte, kuid kogu aeg on hoonet kasutatud koolina, mis on säilitanud vana ruumiplaneeringu ning hoone algse välisilme.

Hoones asus alates 2012/2013. õppeaastast vene õppekeelega erakool Edu Valem. Varem on samas hoones paiknenud vene õppekeelega Tallinna 3. keskkool ja 21. sajandi algul ka Tallinna täiskasvanute gümnaasium.