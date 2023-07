Galerii: viimased ettevalmistused Estonia rambi üles tõstmiseks

Ettevalmistused praegu merel toimuva uurimistöö viimaseks etapiks algasid juba pühapäeval ning kestsid katkestusteta esmaspäeva hommikuni.

Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse juht Märt Ots ütles ERR-ile, et pühapäeva õhtul puuriti rambi ülemisse serva kaks auku.

"Õnnestus üles tuua metalli lõikamise näidised, mida saab kasutada metalli proovide tegemiseks. Hetkel oodatakse, et merepõhjas nähtavus paraneks. Siis saab alustada rambi välja tõstmisega," ütles Ots.

Ots selgitas, et esmalt liigutatakse ramp laevavraki juurest eemale, et seda mitte kahjustada. Seejärel saab alustada rambi veest välja tõstmisega. "Eeldatavalt toimub rambi väljatõstmine täna lõuna ajal."

Ohutusjuurdluse Keskuse projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu rääkis, et pühapäeva õhtul lõpetas uurimismeeskond autoteki videouuringu. Viimase sukeldumise käigus jõuti mööda vasaku parda siseseina autoteki lõppu ja meeskond sai vaadelda seestpoolt ka vasakut ahtrirampi.

"Vöörirambi ja ahtrirampide vaheline kaugus on veidi üle 140 meetri ehk sama pikalt sisenes allveerobot ka vraki sisemusse. Autoteki lõppu jõudmist ei osanud me loota, see ületas seatud eesmärgi mitmekordselt ning see õnnestus tänu allveeroboti piloodi meisterlikule tegutsemisele," ütles Roosipuu.

Juhtiveksperdi sõnul oli nähtavus arvestades olusid autoteki vaadeldud osas väga hea. "Vasakus pardas olid peamiselt näha treilerid ja veokid, nägime ka mitmeid lastikinnitusi (kinnitusrihmad)."

Seejärel alustati rambi ülestõstmise ettevalmistustega. Rambi mass on ehitusjoonise põhjal umbes 12,5 tonni, selle pikkus on umbes 8,2 meetrit, väljasirutatud labad lisavad pikkusele veel 1,5 meetrit. Rambi laius on 5,8 meetrit ning kõige laiemas kohas 6,2 meetrit.

"Rambi ülestõstmise järel saame uurida, miks ramp on laevakere küljest eraldunud ning uurida põhjalikult ka varasemaid vigastusi, mis tekkisid õnnetuse käigus," ütles Roosipuu.

Uurimislaev Viking Reach väljus eelmisel teisipäeval Rootsist Karlskrona sadamast ning uurimismeeskond jõudis hukupaika neljapäeva öösel.

Meretöid teevad OJK ja Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS ning uuringuid teeb Norra lipu all sõitev uurimislaev Viking Reach.