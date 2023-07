Estonia uppumisest on kavas luua täpne digitaalne mudel

Vööriramp saabus Paldiski Lõunasadamasse ja kuigi mereuuringud sellega lõppesid, uuritakse maa peal rampi edasi.

"Kõigepealt dokumenteerime rambi praeguse seisukorra ja siis võtame vajalikke proove vigastuste juurest. Üks asi kindlasti, millele me vastuse proovime anda, on see, kuidas ramp laeva kere küljest pärast põhja vajumist ära kukkus, mis sai teatavaks 2021. aastal, et see on uus asjaolu," rääkis Ohutusjuurdluse Keskuse (OJK) projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu.

OJK juhataja Märt Ots sõnas, et jäi kokkuvõttes kogu operatsiooniga rahule. Rambi merepõhjast üles tõstmine võttis aga oodatust ligi ööpäeva rohkem aega.

"Põhjalikumal uurimisel selgus, et ramp on väga tugevalt kinni merepõhjas. Seal oli tekkinud selline liiva-muda kivistus, mitte päris tugev kivim, aga kivistus, mis hoidis rampi päris tugevalt merepõhjas," ütles Ots.

Nüüd on Otsa sõnul veel üks eesmärk koostada täpne digitaalne mudel Estonia hukkumisest.

"Alates sellest, kui tugevad lained hakkasid peksma vastu Estonia visiiri, kuidas visiir ära tuli, kuidas ramp ära tuli, kuidas Estonia uppus," selgitas Ots.

Vaatlejana laeval kaasas olnud Estonia hukust pääsenud Ants Madar sõnas, et uuringust osa saamine tõi talle selgust ja rahu.

"See uurimine hajutas igasugused kahtlused. Tõelised spetsialistid, kes teevad oma tööd väga täpselt ja väga hästi ja igasugustele vandenõuteooriatele ei jää enam aega," ütles ta.

Estonia rambi hoiustamiseks otsib sobiva asukoha majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Esialgu jääb see Raasiku vallas asuvasse laohoonesse.