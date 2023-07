USA ametnikud ütlesid ajalehele The New York Times, et Ukraina saatis riigi lõunaossa rohkem vägesid. Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et Ukraina väed alustasid kolmapäeval Zaporižžja oblastis suuremat vastupealetungi ja võisid läbi murda Vene kaitseliinidest, mis asuvad Orihhivist lõuna pool.

Oluline neljapäeval, 27. juulil kell 5.50:

- Allikad: Ukraina väed alustasid riigi lõunaosas rünnakute uut faasi;

- Biden käskis anda tõendid Venemaa sõjakuritegude kohta Haagi kohtule;

- Venemaa võib kasutada Myanmarist pärit laskemoona;

- Zelenski tänas õhutõrjet Vene rakettide allatulistamise eest.

Allikad: Ukraina väed alustasid riigi lõunaosas rünnakute uut faasi

USA ametnikud ütlesid ajalehele The New York Times, et Ukraina saatis riigi lõunaossa rohkem vägesid. See on märk sellest, et ukrainlased tuvastasid Venemaa kaitseliinide võimalikud nõrkused ning proovivad seda nüüd ära kasutada, vahendas CNN.

The New York Times kirjutab, et Kiiev teavitas vastupealetungi uuest faasist ka Washingtoni. Ukraina väed üritavad läbi miiniväljade edasi liikuda Tokmaki linna suunas. Kui see õnnestub, siis üritavad ukrainlased edasi liikuda Melitopoli suunas, vahendas Ukrainska Pravda.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et Ukraina väed alustasid kolmapäeval Zaporižžja oblastis suuremat vastupealetungi ja võisid läbi murda Vene kaitseliinidest, mis asuvad Orihhivist lõuna pool.

Vene allikad väitsid, et Ukraina väed alustasid intensiivset rünnakut Robotõne suunas. See asula asub Orihhivist umbes 10 kilomeetrit lõuna pool.

Biden käskis anda tõendid Venemaa sõjakuritegude kohta Haagi kohtule

Ajaleht The New York Times kirjutab, et USA president Joe Biden andis salaja korralduse, et tõendid Venemaa sissetungijate poolt Ukrainas toime pandud sõjakuritegude kohta edastataks Haagi Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule.

New York Times viitas asjaga kursis olevatele allikatele, kelle hinnangul on see näitaja tõsisest muutusest USA poliitikas.

Ametnikud märkisid, et Pentagon on varem sellele vastu seisnud, kuna kartis luua pretsedenti, mis lubaks USA sõjaväelasi süüdistada.

Venemaa võib kasutada Myanmarist pärit laskemoona

Venemaa, mis on Ukrainas käimasoleva sõja tõttu rahvusvahelises isolatsioonis ja laskemoonapuuduses, on hakanud nähtavasti kasutama Myanmaris valmistatud laskemoona, teatas kolmapäeval ukrainlaste uudisteagentuur UNIAN.

Venemaa arsenali on hiljuti muu hulgas ilmunud Myanmari 120-mm mürsud. Samal ajal pole olnud teateid laskemoona tarnimisest Myanmarist Venemaale.

Kanali Ukraine Weapons Tracker andmetel tuvastati mürsud Myanmarist pärit relvadele iseloomulike tunnuste järgi.

Samas märgivad asjatundjad, et suurem osa märgistustest on tahtlikult eemaldatud ja üle värvitud, et tuvastamist võimalikult keeruliseks muuta.

UNIAN tõi sellega seoses välja, et pärast 2021. aasta sõjaväelist riigipööret valitseb Myanmari hunta, mis on samuti sattunud rahvusvahelisse isolatsiooni.

Zelenski tänas õhutõrjet Vene rakettide allatulistamise eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma igaõhtuses pöördumises õhutõrjet enamiku Vene okupantide rakettide allatulistamise eest viimases rünnakulaines.

Ukraina õhujõud teatasid kolmapäeval, et hävitasid 36 tiibraketti, mille Venemaa tulistas riigi pihta viimase rünnakulaine ajal.