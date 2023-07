Veebiväljaanne Politico kirjutab, et USA-s toodetud Abramsi tankid võivad jõuda Ukrainasse septembris.

Oluline reedel, 28. juulil kell 5.55:

- Meedia: Abramsi tankid võivad jõuda Ukrainasse septembris;

- Ukraina väed vabastasid Staromaiorski asula;

- Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit.

Meedia: Abramsi tankid võivad jõuda Ukrainasse septembris

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et USA-s toodetud Abramsi tankid võivad jõuda Ukrainasse septembris.

USA saadab Abramsid augustis Saksamaale. Seal viiakse läbi tankide lõplik remont. Kui see protsess on lõpule viidud, saadetakse esimene partii Abramsi tanke Ukrainasse.

USA saadab Ukrainasse vanemaid Abrams M1A mudeleid. Joe Bideni administratsioon on teatanud, et kavatseb võimalikult kiiresti saata Ukrainasse rohkem relvi vasturünnaku abistamiseks. USA soovib ka enne hävitajate tarnimist alustada Ukraina pilootide väljaõppega hävitajatel F-16, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väed vabastasid Staromaiorski asula

Ukraina teatas neljapäeva õhtul, et riigi väed vabastasid lõunaosas asuva Staromaiorski asula. Asula vabastamisest teatasid asekaitseminister Hanna Maljar ja ka president Volodõmõr Zelenski.

"Donetski oblastis on vabastatud Staromaiorsk. Meie kaitsjad viivad praegu läbi Vene vägede puhastusoperatsioone", ütles Maljar.

Ukraina peastaap teatas, et riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Lõmani ja Avdijivka suunal.

Rahvusvaheline meedia kirjutas hiljuti, et Ukraina väed alustasid Zaporižžja oblastis suuremat vastupealetungi ja võisid läbi murda Vene kaitseliinidest, mis asuvad Orihhivist lõuna pool. Meedia teatas neljapäeva õhtul, et Ukraina väed teevad edusamme Robotõne suunas. See asula asub Orihhivist 10 kilomeetrit lõuna pool.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas neljapäeval Sumõ oblastis asuvat üheksat asulat. Venemaa ründas Bilopillija asualt. Rünnak hävitas talu ja üle 50 looma.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.