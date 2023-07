Venemaa ja Aafrika tippkohtumise viimane päev keskendus rahule Ukrainas

Peterburis lõppes reedel Venemaa ja Aafrika riikide tippkohtumine, mida võib pidada Vladimir Putini suureks geopoliitiliseks etenduseks. Kui neljapäeval räägiti rohkem teraviljast, mida Venemaa soovib Aafrikale müüa, siis reedel keskenduti rahule Ukrainas.

"Rääkides rahust Aafrikas, peame rääkima ka rahust siin Euroopa nurgas. Sellepärast kutsun ma tulihingeliselt üles lõpetama Venemaa ja Ukraina konflikti," ütles Kongo Vabariigi president Denis Sassou Nguesso.

"Nõustume teie kõigiga, et kõiki probleeme tuleks lahendada läbirääkimiste abil. Aga probleem on selles, et ukrainlased keelduvad meiega rääkimisest. Selle sõja põhjuseks on oht Venemaa julgeolekule, mille lõid USA ja NATO," kõneles Putin.

Sellest hoolimata lubas Putin hoolikalt lugeda Aafrika riikide rahuettepanekut. Seda ei saa aga võtta kui kogu Aafrika ettepanekut, sest erinevatel andmetel oli Peterburis esindatud 16 või 17 riiki 54 riigist.

Valge Maja hinnangul näitas kohtumine Venemaa mõju kahanemist.

"Nad alustasid märkimisväärselt kahanenud mõjuga Aafrika tippkohtumist, mis on Venemaa tegude tulemus. Rohkem kui pooled riigid, kes eelmistel tippkohtumistel osalesid, ei tulnud sel korral kohale," kommenteeris Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre.

Venemaa geopoliitilise mõju vähenemiseks võib pidada ka seda, et Putini üheks häälekamaks kriitikuks Euroopas on saanud Itaalia peaminister Giorgia Meloni, kes külastas sel nädalal Washingtoni.

"Paljud asjad muutuvad meie ümber, ent on midagi, mida ei oodatud – et me suudame tõestada, et läänemaailm on ühtne ja soovib kaitsta reeglitepõhist maailma. Ilma reeglitel põhineva rahvusvahelise õiguseta elaksime kaoses, kus tugevam sõjavägi arvab, et ta võib oma naaberriiki sisse tungida," sõnas Meloni.