Sõja 520. päev: Lõuna-Venemaal Taganrogis toimus võimas plahvatus

Lõuna-Venemaal Ukraina piiri lähistel Taganrogi linnas toimus reedel võimas plahvatus. Aafrika Liit palus Putinil naasta Musta mere viljaleppe juurde. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et USA-s toodetud Abramsi tankid võivad jõuda Ukrainasse septembris.

Dnipros sai Vene raketirünnakus korterelamule viga kolm inimest

Ukrainas Dnipros sai reede õhtul Vene vägede rünnakus tabamuse mitmekorruseline elumaja, kannatada sai kolm inimest, teatas siseminister Ihor Klõmenko.

"Dnipro. Vene terroristid tabasid mitmekorruselist maja," ütles ta. Sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad ja politsei, lisas ta.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotes on näha suitsu kerkimas rängalt kahjustada saanud korterelamu ülemistelt korrustelt.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas, et pihta sai ka Ukraina julgeolekuteenistuse hoone.

"Dnipro. Reede õhtu. Tabamuse said kõrghoone ja Ukraina julgeolekuteenistuse hoone. Taas Vene raketiterror. Kõik vajalikud teenistused on sündmuskohal. Me hoiame olukorra kontrolli all," teatas ta sotsiaalmeedias.

NATO ehitab Poola Rzeszówi linna sõjatehnika remondikeskuse

Poola Rzeszówi linna on kavas rajada NATO logistika- ja remondikeskus partnerluses Ameerika Ühendriikide ja Suurbritanniaga, kirjutas Kanada leht Globe and Mail. Kohapeal hakkavas asuma ka Kanada sõdurid. Keskuse põhiliseks eesmärgiks saab olema Ukraina tankide ja muu soomustehnika remont.

Rzeszów asub Poola-Ukraina piirist 100 kilomeetri kaugusel. Rzeszówi lennujaama lähistel paikneb 1700 USA sõdurit ning lennujaam ise on muutunud oluliseks logistikakeskuseks, miskaudu tarnitakse lääneriikide sõjatehnikat Ukrainasse.

Venemaal Samaras toimus naftarafineerimise tehases plahvatus

Vene Föderatsioonis Samara linnas Kuibõševi naftarafineerimise tehases toimub reedel plahvatus, teatas Vene riigiduuma saadik Oleksandr Khinštein.

Venemaal Taganrogis toimus võimas plahvatus

Lõuna-Venemaal Ukraina piiri lähistel Taganrogi linnas toimus reedel võimas plahvatus, teatasid Vene väljaanded Baza ja Mash. Esialgsetel andmetel sai plahvatuses viga rohkem kui kümme inimest.



Plahvatus toimus Taganrogi Aleksandri väljaku kandis. Plahvatuse põhjus ei ole teada. Rostovi oblasti kuberner Vasilõ Golubev süüdistas plahvatuse tekkes raketirünnakut. Ka Vene kaitseministeerium süüdistas plahvatuses Ukrainat, väites, et rünnak tehti modifitseeritud S-200 õhutõrjeraketiga. Samuti tulid hiljem teated Vene õhutõrje tööst Rostovi oblastis Azovi lähistel.

Aafrika liit Putinile: Musta mere viljalepe tuleb taastada

Venemaal Peterburis Vene-Aafrika tippkohtumisel kutsusid sealsed Aafrika riikide riigijuhid Vene presidenti Vladimir Putinit toetama aafriklaste rahuplaani Vene-Ukraina sõja lõpetamiseks. Samuti nõudsid Aafrika riigid Musta mere viljakokkuleppe taastamist, millest Venemaa eelmine nädal taandus. Kuigi kriitika ei olnud otseselt suunatud Venemaa vastu, siis olid Aafrika riikide liidrite sõnavõtnud senisest jõulisemad.

Aafrika Liidu komisjoni juht Moussa Faki Mahamat ütles nii Vladimir Putinile kui ka Peterburi kogunenud Aafrika riikide liidrite, et see sõda peab lõppema ning see saab lõppeda toetudes vaid õiglusel ja mõistusel toetudes, vahendas Reuters.

Venemaa on siiani keeldunud rahukõnelustest kui ei võeta arvesse "uut reaalsust," millest on Ukraina okupeeritud alade tunnistamine Venemaa osana. Samas ei ole Ukraina nõus relvarahuga kuniks Vene väed okupeerivad rahvusvaheliselt tunnustatud Ukraina territooriumi.

Ukraina pealinnas Kiievis tähistati Ukraina kaitsjate päeva Autor/allikas: Ukraina presidendi kantselei/https://president.gov.ua/

Saksamaa saadab Ukrainale veel kuus Gepardit

Saksamaa annab Ukrainale sõjalise abi raames veel kuus Gepard õhutõrjesüsteemi ning kümme Bandvagn soomukit. Samuti saadetakse Ukrainale suures koguses õhutõrjemoona.

Sõrskõi: Vene väed klammerduvad Bahmutis iga sentimeetri külge

Ukraina maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi ütles reedel Bahmuti rindeolukorda kommenteerides, et Vene väed klammerduvad iga hõivatud sentimeetri külge ning lahingud kulgevad raskelt. Sõrskõi sõnul kasutavad Vene väed intensiivselt suurtüki- ja miinipildujatuld. Sõrskõi tõi eraldi esile ajakohaste juhtimisotsuste ning vastusuurtükitule tähtsuse.

Oleksandr Sõrskõi sõnul on Vene väed Kliššiivka, Kurdjumivka ja Andriivka rindelõikudele toonud suure koguse suurtükisüsteeme, mille mahasurumine on Ukraina vägede üks peamiseid ülesandeid. Samuti jätkavad Vene väed pidevalt rünnakuid Kupjanski ja Lõmani suunal, kasutades enda kõige preofessionaalsemaid sõdureid. Sõrskõi väitel ei ole ukrainlased seal ühtegi positsiooni veel kaotanud ning on tõrjunud kõik Vene vägede rünnakud.

Ukraina sõdur Autor/allikas: Ukraina peastaap

ISW: Ukraina jätkas neljapäeval vastupealetungioperatsioone vähemalt kolmes rindelõigus

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et Ukraina jätkas neljapäeval vastupealetungioperatsioone vähemalt kolmes rindelõigus. ISW hinnangul edenesid Ukraina väed Bahmutist lõuna pool, Zaporižžja-Donetski oblasti piirialal ja Zaporižžja oblasti lääneosas

Ukraina väed vabastasid neljapäeval Velõka Novosilka suunal asuva Staromaiorski asula. 27. juulil avaldatud geograafilise asukohaga kaadrid näitavad, et Ukraina väed tegid väikseid edusamme ka Kliššivkast põhja pool. See asula asub Bahmuti lõunatiival. Viimased andmed viitavad ka sellele, et Ukraina väed tegid edusamme Robotõnest ida pool. See asula asub Zaporižžja oblastis.

27. juulil avaldatud geograafilise asukohaga kaadrid näitavad, et üks Ukraina lahingumasin jõudis Verbove asula lähedal. See küla asub Zaporižžja oblastis ja on Orihhivist 17 kilomeetrit kagu pool.

"Asjaolu, et see üksik Ukraina sõjamasin jõudis nii kaugele, viitab sellele, et Ukraina väed võisid veel rohkem edasi liikuda, kuid ISW pole sellele veel visuaalset kinnitust leidnud," seisab hinnangus.

Meedia: Abramsi tankid võivad jõuda Ukrainasse septembris

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et USA-s toodetud Abramsi tankid võivad jõuda Ukrainasse septembris.

USA saadab Abramsid augustis Saksamaale. Seal viiakse läbi tankide lõplik remont. Kui see protsess on lõpule viidud, saadetakse esimene partii Abramsi tanke Ukrainasse.

USA saadab Ukrainasse vanemaid Abrams M1A mudeleid. Joe Bideni administratsioon on teatanud, et kavatseb võimalikult kiiresti saata Ukrainasse rohkem relvi vasturünnaku abistamiseks. USA soovib ka enne hävitajate tarnimist alustada Ukraina pilootide väljaõppega hävitajatel F-16, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina väed vabastasid Staromaiorski asula

Ukraina teatas neljapäeva õhtul, et riigi väed vabastasid lõunaosas asuva Staromaiorski asula. Asula vabastamisest teatasid asekaitseminister Hanna Maljar ja ka president Volodõmõr Zelenski.

"Donetski oblastis on vabastatud Staromaiorsk. Meie kaitsjad viivad praegu läbi Vene vägede puhastusoperatsioone", ütles Maljar.

Ukraina peastaap teatas, et riigi väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Lõmani ja Avdijivka suunal.

Rahvusvaheline meedia kirjutas hiljuti, et Ukraina väed alustasid Zaporižžja oblastis suuremat vastupealetungi ja võisid läbi murda Vene kaitseliinidest, mis asuvad Orihhivist lõuna pool. Meedia teatas neljapäeva õhtul, et Ukraina väed teevad edusamme Robotõne suunas. See asula asub Orihhivist 10 kilomeetrit lõuna pool.

Venemaa väitel tõrjuti Ukraina droonirünnak Moskvale

Vene kaitseministeerium väitis reedel, et lõi öösel tagasi Ukraina droonirünnaku Moskvale. "Õhutõrje hävitas mehitamata õhusõiduki," teatas ministeerium.

Rünnakust andis teada ka Moskva linnapea Sergei Sobjanin, kuid ta ei täpsustanud selle asukohta.

"Vaenlane tegi droonirünnaku katse," ütles Sobjanin.

Ukraina võttis mõned päevad tagasi omaks droonirünnaku Moskva kesklinnas.

Venemaa pealinnas kukkus esmaspäeval kaitseministeeriumi lähedale droon. Teine tabas kontoreid linna lõunaosas.

Ukraina piirist umbes 500 kilomeetri kaugusel asuvat Moskvat on Vene agressioonisõja jooksul kuni viimase ajani harva rünnatud.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas neljapäeval Sumõ oblastis asuvat üheksat asulat. Venemaa ründas Bilopillija asualt. Rünnak hävitas talu ja üle 50 looma.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

USA ja Itaalia kinnitasid oma valmidust aidata Ukrainat nii kaua vaja

USA president Joe Biden ja Itaalia peaminister Georgia Meloni leppisid Washingtonis toimunud kohtumisel kokku Ukraina toetamise jätkamises, teatas Valge Maja.

"USA ja Itaalia jätkavad Ukrainale poliitilise, sõjalise, raha- ja humanitaarabi andmist nii kaua kui vaja," seisis Valge Maja avalduses.

Lisaks märkisid Biden ja Meloni, kui oluline on anda Ukrainale võimalus eksportida toiduaineid üle Musta mere.

"Mõlemad pooled kohustusid ka edaspidi koordineerima jõupingutusi Ukraina ülesehitamiseks ja nentisid Itaalia osa neis jõupingutustes, sest Itaalia on 2024. aastal G7 eesistuja ja võõrustab 2025. aastal Ukraina ülesehituskonverentsi," teatas Valge Maja.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 560 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 244 830 (võrdlus eelmise päevaga + 560);

- tankid 4190 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 8161 (+14);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4775 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 698 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 458 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4007 (+11);

- tiibraketid 1347 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7240 (+11);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 709 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.