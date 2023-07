Briti erukindral võrdles Ukraina vastupealetungi Normandia dessandiga

Zaporižžja oblastis käivad praegu ägedad lahingud. Vene väed üritavad enda rinnet miiniväljade ja kindlustuste abil kaitsta. Kõige ägedamad lahingud käivad Orihhivi piirkonnas.

Barrons ütles, et Vene kaitseliinidest üritab praegu läbi murda 3000-5000 Ukraina sõdurit. Neid toetab 40-80 lahingumasinat. Enamik lääne sõjamasinatest pole veel rindele jõudnud.

Barronsi sõnul olid viimased lahingud Orihhivi ümbruses alles avalöögid, mille käigus uurisid ukrainlased välja Vene vägede nõrkused. Erukindral võrdles praegust olukorda Normandia dessandiga. Ligi 156 000 liitlasvägede sõduri maabumine Normandia rannikul pööras teises maailmasõjas sõjaõnne lõplikult Natsi-Saksamaa kahjuks.

Barronsi sõnul sõltub Ukraina vägede edasine edu sellest, kuidas Venemaa sõjaväejuhid tegutsevad. Venemaa peab saatma rindele kiiresti abivägesid, et täita seal tekkinud tühimikke.

"Dessandi järgsetel päevadel olid sakslased liiga aeglased. Kui nende tankid oleksid õigel ajal kohale jõudnud, poleks liitlased kunagi rannikult välja murdnud," ütles Barrons.

Mõttekoja RUSI (Royal United Services Institute) analüütik Jack Watling ütles, et Ukraina ei plaaninud ühe otsustava läbimurde abil oma kaotatud alad tagasi võita.

"Ukrainlased üritasid soomukite abil edasi liikuda, kuid kaotused olid sellised, et nad otsustasid pausi teha. Võitlus on nüüd äge ja selle eesmärk on leida vastase kaitses nõrgad kohad. Ukrainlased ründavad samaaegselt kogu rindel, nad tahavad kulutada Venemaa reserve, et nad ei saaks rindel enam lünkasid täita," ütles Watling.

Kõik märgid viitavad siiski sellele, et Venemaa armee on oma eelmise aasta alandavatest kaotustest õppinud. Ukraina vastupealetung tuleb pikk ja verine võitlus, mille lõpptulemus pole veel kindel, vahendas The Times.

Ukraina vastupealetungi segab ka vihmane ilm. Lääneriikide ametnikud siiski eeldavad, et Ukraina vägede teine laine suudab läbi murda Venemaa kaitseliinidest.

Orihhivist umbes 30 kilomeetrit lõuna pool asub Tokmaki linn. USA ametnikud ütlesid, et Ukraina väed üritavad läbi miiniväljade edasi liikuda Tokmaki linna suunas. Kui see õnnestub, siis üritavad ukrainlased edasi liikuda Melitopoli suunas