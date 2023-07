USA senat suurendas Balti riikide kaitseks mõeldud toetust

USA senat kiitis neljapäeval mõlema partei saadikute toetusel suure häälteenamusega heaks järgmise kaitse-eelarve ettepaneku, milles on tõstetud Balti riikide julgeoleku toetamiseks eraldatud summat 228 miljoni dollarini. Senat suurendas presidendi ettepanekus esitatud summat ja see on nüüd ka suurem kui praeguse eelarveaasta julgeolekuabi Eestile, Lätile ja Leedule.

Eelnõus eraldatakse Balti Julgeolekuinitsiatiivile 228 miljonit dollarit, mis on 20 miljoni suurem kui presidendi eelarve-ettepanek, et toetada jätkuvat julgeolekukoostööd Eesti, Läti ja Leeduga, seisab senati eelarve eraldiste kinnitamise komitee avaldatud teates.

Eelarvekavaga kaasnevas seletuskirjas öeldakse, et Eesti, Läti ja Leedu julgeoleku tugevdamine vastab Ameerika Ühendriikide julgeolekuhuvide. Samas seisab, et Balti riigid on eeskujulikud NATO liitlased koormuse jagamisel, kulutades rohkem kui kaks protsenti oma sisemajanduse koguproduktist kaitsele, eraldades oma kaitse-eelarvest üle 20 protsendi moderniseerimisele, mis sobitub USA julgeolekuabiga. Seletuskirja kohaselt peab USA jätkama julgeolekuabi, koordineerimist ja planeerimist, et kindlustada Balti riikide julgeolekut ja ära hoida praegused ja tulevased ohud Ühendiikide liitlaste suveräänsusele Balti regioonis.

Neljapäevane senati otsus, mis võeti demokraatide enamusega ülemkojas vastu häältega 86-11, tuleb veel kooskõlastada vabariiklaste enamusega esindajatekojaga ning siis peab selle jõustumiseks allkirjastama ka president Joe Biden. Senati nii laiapõhjaline toetus oli üllatav, arvestades seda, kui terav vastasseis tekkis eelarve üle esindajatekojas, kus sellega taheti siduda mitmeid sotsiaalseid teemasid, märkis uudisteagentuur Associated Press (AP). Senati nii suur üksmeel võib siiski aidata parlamendi kahel kojal kiiremini üksmeelt leida, märkis AP.

"Senatis eelnõule tehtud parandused, millest enamik nõuab kinnitamiseks 60 poolthäält, puudutasid peamiselt USA kaitsepoliitikat, kusjuures paljude neist olid suunatud Ameerika Ühendriikide potentsiaalsete vaenlaste nagu Hiina ja Venemaa vastu seismiseks," märkis AP.

Kaitse-eelarve (NDAA) kogumahuks on rekordilised 886 miljardit dollarit ja see hõlmab kõike alates sõjaväelaste sotsiaalsetest tagatistest kuni uute sõjalaevade ja -lennukite ostuks ning poliitikate elluviimiseks nagu näiteks Ukraina toetamine, edastas uudisteagentuur Reuters.

Uudisteväljaanne The Hill vahendas, et senati heakskiidu saanud projekt näeb ette sõjaväelaste palkade tõusu 5,2 protsendi võrra, aga ka 9,1 miljardi dollari eraldamist konkurentsivõime suurendamiseks võrdluses Hiinaga.

Praegu kehtiva eelarveaasta eelarves eraldas USA Balti riikide julgeolekuks 225 miljonit dollarit, aasta varem oli see summa 150 miljonit dollarit.