ISW teatas Ukraina edenemisest Bahmuti lähistel

Ukraina sõjaväelaste teatel jätkuvad vastupealetungid Bahmutist põhjas ja lõunas ning ka Ukraina asekaitseminister Anna Maljar ütles, et väed jätkavad edasiliikumist Bahmutist lõunas, edastas ISW oma reedeõhtuses ülevaates.

Ukraina edust Bahmutist lõunas ja selle tähendusest rääkis reedel ka Eesti kaitseväe luureülem Margo Grosberg, kes ütles, et kui Ukraina suudab tagasi võtta Klitšivka asula Bahmutist seitsme kilomeetri kaugusel edelas, siis raskendab see oluliselt Bahmutis asuvate Vene vägede varustamise võimalusi ja paneb need raskemasse olukorda.

ISW teatas reedel Vene sõjablogijatele viidates ka Ukraina vägede edasiliikumisest Kurjumovka ja Andriivka asulate lähistel.

Samuti jätkavat Ukraina üksused pealetunge Zaporižžja ja Donetski oblasti piirialadel Staromaiorski ja Urožaino asulatele, mis asuvad Velika Novosilkast lõunas. ISW viitab ka teadetele Staromaiorski vabastamisest.

Instituut edastas ka teated sellest, et Ukraina väed on Berdjanski suunal liikunud 10-12 kilomeetri sügavusele läbi Vene vägede kaitseliini.

Samas olevat Vene sõjablogijate teatel nende üksused löönud tagasi Ukraina rünnakud Robotino, Verbovo ja Pjatihatoki juures, mis kõik asuvad Orehovo linnast lõunas, Zaporižžja oblasti lääneosas.