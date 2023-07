Sõja 521. päev: Zelenski külastas Bahmuti rindejoone juures Ukraina sõdureid

Oluline laupäeval, 29. juulil kell 22.10:

- Ukraina teatel hukkus Zaporižžjas Vene vägede rünnakus kaks inimest;

- Budanovi väitel sisenevad Ukraina väed varsti Krimmi;

- Vene armee väitel ründasid nad Dnipros Ukraina komandopunkti;

- Zelenski külastas Bahmuti lähistel asuvaid Ukraina vägesid;

- Moskva väitel on Venemaa saanud umbes 30 rahuettepanekut Ukrainas käiva sõja kohta;

- Vene vägede rünnakus Hersoni oblastile sai vähemalt neli inimest vigastada;

- Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) teatas reede õhtul Ukraina vägede edust Bahmuti lähistel ning pealetungidest vähemalt kolmes rindelõigus;

- Ukraina teatas Vene vägede moonalao õhkimisest Krimmis;

- Ukraina relvajõud tulistasid Vene üksusi Põhja-Koreas toodetud reaktiivmürskudega, mis olid mõeldud Vene relvajõududele, kuid konfiskeeriti, kirjutas ajaleht The Financial Times;

- Dnipros sai Vene raketirünnakus viga üheksa inimest, pihta sai ka julgeolekuteenistuse hoone;

- Venemaa kaotused olid viimasel ööpäeval ebatavaliselt väiksed.

Ukraina teatel hukkus Zaporižžjas Vene vägede rünnakus kaks inimest

Ukraina lõunaosas Zaporižžja linnas hukkus laupäeval Venemaa õhulöögis kaks inimest, teatasid kohalikud võimud.

"Vaenlase rakett tabas lagedat ala. Kahjuks hukkusid mees ja naine," ütles linnavolikogu ametnik Anatoli Kurtev, kelle sõnul sai üks naine ka haavata.

"Lööklaine purustas väga kõrge maja aknad ning kahjustas hariduskeskust ja supermarketit," ütles ta sotsiaalmeedias.

Ukraina meedia näitas pilte rünnaku tagajärgedest, sealhulgas tühjade riiulitega ostukeskuse hävinud fassaadist, mille plahvatus pimedusse oli jätnud.

Ukraina relvajõudude teatel oli Vene sõjavägi andnud päeva jooksul 19 õhulööki.

Nad tulistasid mitmikraketiheitjast 30 korda Ukraina positsioone ja asustatud alasid, öeldi teates.

Budanovi sõnul sisenevad Ukraina väed varsti Krimmi

Ukraina luurejuhi Kõrõlo Budanovi sõnul sisenevad Ukraina väed "varsti" Krimmi, et püüda 2014. aastal annekteeritud poolsaart Venemaalt tagasi võtta.

Budanov ei täpsustanud Ukraina telekanalis TSN kuupäeva, millal sõjaline operatsioon võiks alata, vahendasid Ukrinform ja The Guardian.

Krimm on olnud viimastel nädalatel hulga rünnakute sihtmärk, muu hulgas sai plahvatuses kahjustada Kertši sild.

Samas intervjuus nimetas Budanov võimalikku Valgevene poolt tulevat ohtu ebarealistlikuks ja ütles, et Wagneri palgasõdurite paigutumine Valgevenesse ei hirmuta Ukraina kaitsejõude.

Luurejuht ütles ka, et Vene okupatsioonivägede reservide olulist kasvu pole märgata. Nende hulk jääb tema sõnul samaks, kuid pidev mobilisatsioon võimaldab Venemaal sõdurite kaotusi korvata.

Vene armee väitel ründasid nad Dnipros Ukraina komandopunkti

Venemaa väitis laupäeval, et tema väed ründasid päev varem Dnipros Ukraina komandopunkti, samas kui Kiievi teatel tabas rakett kortermaja ja viga sai üheksa inimest, nende seas kaks last.

"Vene relvajõud ründasid 28. juuli õhtul täppisrelvadega Ukraina relvajõudude komandopunkti Dnepropetrovskis," väitis Vene kaitseministeerium, viidates linnale selle vana nime järgi.

"Ettenähtud sihtmärk sai tabamuse."

Kiievi teatel sai reedel Vene raketirünnakus kortermajale viga üheksa inimest, nende seas kaks last.

Ametnike sõnul sai kannatada veel mitu hoonet, sealhulgas üks tühjana seisev maja, mis kuulub riigi julgeolekuteenistusele.

Zelenski külastas Bahmuti lähistel asuvaid Ukraina vägesid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas laupäeval Bahmuti rindejoone lähistel asuvaid vägesid.

Zelenski postitas sotsiaalmeediasse fotosid sõduritega kohtumisest.

"Teie ülesannete täitmine Ukraina huvides on tõeliselt kangelaslik," kirjutas president.

"Tänan teid selle eest, et isegi pärast 520 päeva väga keerulist täiemahulist sõda meie vabaduse, meie kõigi, meie laste elude eest – meie riigi oleviku ja tuleviku eest – olete te jätkuvalt tugevad," lisas ta.

Moskva väitel on Venemaa saanud umbes 30 rahuettepanekut

Venemaa on saanud umbes 30 rahualgatust Ukrainas käiva sõja kohta, vahendas TASS Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sõnu.

Zahharova väitel on ettepanekuid tulnud nii ametlike kui ka mitteametlike kanalite kaudu.

Vene vägede rünnakus Hersoni oblastile sai neli inimest vigastada

Vähemalt neli inimest sai vigastada Hersoni oblastis, kus Vene väed pommitasid reedel elumajade piirkondi, ütles oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleksandr Prokudin. Samuti sai pihta Berõslavi piirkonnas olev viljahoidla.

"Vaenlane tegi 29 rünnakut, tulistades miinipildujatest, suurtükkidest, tankidest, lennukitest ja mehitamata lennuvahenditest välja 126 mürsku, sealhulgas 11 Hersoni linnale," ütles Prokudin.

ISW: Ukraina ründab edukalt kolmes lõigus

Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) teatas reede õhtul Ukraina vägede edust Bahmuti lähistel ning pealetungidest vähemalt kolmes rindelõigus.

Ukraina sõjaväelaste teatel jätkuvad vastupealetungid Bahmutist põhjas ja lõunas ning ka Ukraina asekaitseminister Anna Maljar ütles, et väed jätkavad edasiliikumist Bahmutist lõunas, edastas ISW oma reedeõhtuses ülevaates.

Ukraina edust Bahmutist lõunas ja selle tähendusest rääkis reedel ka Eesti kaitseväe luureülem Margo Grosberg, kes ütles, et kui Ukraina suudab tagasi võtta Klitšivka asula Bahmutist seitsme kilomeetri kaugusel edelas, siis raskendab see oluliselt Bahmutis asuvate Vene vägede varustamise võimalusi ja paneb need raskemasse olukorda.

ISW teatas reedel Vene sõjablogijatele viidates ka Ukraina vägede edasiliikumisest Kurjumovka ja Andriivka asulate lähistel.

Samuti jätkavat Ukraina üksused pealetunge Zaporižžja ja Donetski oblasti piirialadel Staromaiorski ja Urožaino asulatele, mis asuvad Velika Novosilkast lõunas. ISW viitab ka teadetele Staromaiorski vabastamisest.

Instituut edastas ka teated sellest, et Ukraina väed on Berdjanski suunal liikunud 10-12 kilomeetri sügavusele läbi Vene vägede kaitseliini.

Samas olevat Vene sõjablogijate teatel nende üksused löönud tagasi Ukraina rünnakud Robotino, Verbovo ja Pjatihatoki juures, mis kõik asuvad Orehovo linnast lõunas, Zaporižžja oblasti lääneosas.

Ukraina sõdurid Bahmuti lähistel. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina teatas Vene vägede moonalao õhkimisest Krimmis

Vene okupatsioonivägede Krimmis Sevastoopoli lähedal asuvas laskemoonalaos toimusid reede õhtul plahvatused, teatas Ukraina sõjaväeluure.

"Umbes kell kümme õhtul oli ajutiselt okupeeritud Krimmis Kasakate lahe ääres kärarikas. Tunnistajad kuulsid kahte plahvatust ning nendele järgnenud lõhkeainete detoneerimise helisid, Sündmuskohale sõitis mitu kiirabi- ja politseiautot," öeldakse Ukraina sõjaväeluure laupäeval avaldatud teates.

Ukraina relvajõudude andmeil paikneb plahvatuskohas Venemaa 810. üksik merejalaväebrigaad ning diversiooniakti toimunud plahvatused olid nende ajutises laos.

FT: Ukraina kasutas Põhja-Koreas toodetud laskemoona

Ukraina relvajõud tulistasid Vene üksusi Põhja-Koreas toodetud reaktiivmürskudega, kirjutas ajaleht The Financial Times. Mürsud andis Ukrainale sõbralik riik, mis oli need konfiskeerinud ühelt Venemaale suundunud laevalt, vahendas leht.

Ajalehe korrespondent kirjutas sellest, kuidas Ukraina suurtükiüksuse võitlejad demonstreerisid talle Bahmuti lähistel reaktiivlaskeseadeldise Grad laskemoona, mis on valmistatud Põhja-Koreas.

Ukraina sõjaväelaste sõnul olid need reaktiivmürsud valmistatud 1980-90ndatel aastatel ning need on äärmiselt kehva kvaliteediga, mistõttu Ukraina ei sooviks neid kasutada, kuid laskemoona nappuse tõttu peab ka need ära laskma.

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby teatas detsembris, et Põhja-Korea on andnud relvastust Wagneri sõjakompaniile. Vene suursaadik Põhja-Koreas lükkas aga selle väite tagasi.

USA on korduvalt süüdistanud Põhja-Koread Venemaa varustamises relvadega, seda ka mere kaudu, kuid ei ole selle tõestuseks tõendeid esitanud. Samuti ei ole seni tulnud lahinguväljalt andmeid selle kohta nagu oleks Venemaa suuremas mahus Põhja-Korea relvi kasutanud.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu külastas sel nädalal Põhja-Koread ja osales seal Korea sõja vaherahu sõlmimise 70. aastapäeva pidustustel. Tegemist oli esimese korraga pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal, kui Vene kaitseminister Põhja-Koread külastas. Visiidi ajal pildistati Šoigut koos Põhja-Korea diktaatori Kim Jong Un-iga sõjandusnäitusel Pyongyangis riigile keelatud ballistiliste rakettide kõrval, mis näitab kahe riigi süvenevaid suhteid, mis mõlemad on vastasseisus USA-ga.

Vene raketirünnakus Dniprole sai viga üheksa inimest

Vene relvajõud tulistasid reedel rakettidega Dnipro linna, milles sai pihta korterelamu ja Ukraina julgeolekuteenistuse hoone ning veel mitu ümbruskaudset maja, viga sai üheksa inimest.

"Lisaks büroole ja kõrghoonele sai kahjustusi veel neli lähikonnas paiknenud elumaja, neist üks korrusmaja ning kolm kahekordset elamut. Kahjustada said veel ka kolm haldushoonet ja seitse autot," rääkis oblasti sõjaväevõimude juht Sergei Lissak laupäeva hommikul.

Viga saanud üheksa inimese hulgas on ka kaks last.

Päästetööd lõppesid öösel kell kolm, misjärel asusid tegevusse koristusbrigaadid.

Ukraina teatas ebatavaliselt vähestest Venemaa kaotustest

Ukraina kaitsejõudude peastaabi laupäeval avaldatud tavapärases hinnangus Venemaa kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril olid viimase ööpäeva kohta esitatud arvud ootamatult väiksed nii elavjõu kui ka tehnika osas:

- elavjõud umbes 245 390 (võrdlus eelmise päevaga + 390);

- tankid 4191 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 8167 (+6);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4786 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 698 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 458 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4007 (+11);

- tiibraketid 1347 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7247 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 710 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.