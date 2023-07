Saks ja Stoicescu: Wagneri kogunemine Poola-Leedu piirile on pelk provokatsioon

Julgeolekueksperdid Kalev Stoicescu ja Rainer Saks usuvad, et wagnerlaste kogunemine Poola ja Leedu piirile on pelgalt provokatsioon ning Eestit Valgevenes praegu toimuv otseselt ei ohusta.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas laupäeval, et sadakond Valgevenesse asunud Vene sõjakompanii Wagner võitlejat suundub Poolat ja Leedut ühendava Suwalki koridori suunas ja tegu on järjekordse sammuga hübriidrünnakus Poola vastu, et riiki destabiliseerida.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) hinnangul üritatakse Wagneri üksuste ümberpaiknemisega hirmutada Venemaa ja Valgevene naabreid, vahendas Delfi.

"Nende poolt korraldatud provokatsioone ei tohi alahinnata, aga neid ei tohi ka üle hinnata," sõnas Stoicescu.

Ka julgeolekuekspert Rainer Saks usub, et ainuüksi sada wagnerlast ei kujuta endast mingisugust ohtu. Ta näeb ainsa riskina potentsiaalseid põgenikerahutusi Poola või Leedu piiril.

Kuigi Eestil piir Valgevenega puudub, on Suwalki koridori turvalisus ka meie jaoks kriitilise tähtsusega, sest on Eesti maismaaühendus ülejäänud NATO-ga. Samas usuvad nii Saks kui Stoicescu, et otsest ohtu Eestile Valgevenes praegu toimuvast ei ole.

"NATO seisukoht on selgeks saanud juba Vilniuse tippkohtumisel ja ka varasematel puhkudel: me kaitseme igat ruutmeetrit oma territooriumist ja kaitse algab kohe piiri pealt," sõnas Stoicescu.

Poola, Leedu ja teiste NATO riikide poolt on Stoicescu sõnul wagnerlastele antud väga kindel sõnum, et kui nad piiri ületavad, siis nad hävitatakse.

Rainer Saks kiidab Poola reaktsiooni: "Poola teeb väga õigesti, näidates et on valmis väga jõuliselt reageerima, kui mingi provokatsioon tuleb. See vähendab sellise mõjutustegevuse ohtu."