Sõja 523. päev: Venemaa on okupeeritud aladelt mobiliseerinud kuni 60 000

Oluline esmaspäeval, 31. juulil kell 20.55:

- Ukraina: Venemaa hävitas üheksa päevaga 180 000 tonni Ukraina vilja;

- Ukraina sõjaväeluure hinnangul on Venemaa okupeeritud Ukraina aladelt sundmobiliseerinud kuni 60 000 meest;

- Krõvõi Rihis sai Vene raketirünnakus surma vähemalt kuus inimest;

- Venemaa ründas rakettidega Harkivit;

- Blinkeni sõnul otsib Venemaa Ukraina sõjaks tuge ja relvi;

- Wagner väitis, et lõpetas värbamise;

- Briti kaitseministeerium: Venemaa ei suuda sõda rahva eest varjata;

- Zelenski: Venema jätkab eelseisvatel sügis- ja talvekuudel Ukraina elektritaristu ründamist.

Zelenski võib minna septembris New Yorki ÜRO Peaassambleele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski läheb septembris tõenäoliselt New Yorki osalemaks ÜRO Peaassamblee istungul. Zelenski tahab kohapeal tõenäoliselt propageerida enda rahuplaani, kinnitasid asjaga kursis olevad allikad Bloombergile.

Zelenski välja pakutud rahuplaani kohaselt peaksid Vene väed lahkuma kogu okupeeritud Ukraina territooriumilt, vabastama kõik ukrainlastest sõjavangid ja saatma tagasi Ukrainasse sealt vägisi ära viidud inimesed. Samuti peaks plaani kohaselt olema tagatud toidu- ja energiajulgeolek. Sama plaani arutatakse sel nädalavahetusel mitmete riikide osalusel ka Saudi Araabias.

Zelenski: olen valmis kohtuma Lulaga Brasiilias

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles Brasiilia meediaväljaandele Globo, et tahab kõnelda Brasiilia presidendi Luiz Inácio Lula da Silvaga ning on selleks valmis Brasiiliasse minema.

Valge Maja: Medvedevi tuumakommentaarid on hoolimatud

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja nimetas hiljutisi Dmitri Medvedevi kommentaare hoolimatuteks ja vastutustundetuks, vahendas CNN. Medvedev ütles, et Venemaa võib Ukraina vastupealetungi edu korral kasutada tuumarelvi. Dmitri Medvedev on Vene julgeolekunõukogu asejuht ning ta on varem olnud Venemaa president.

Venemaa on alates täieulatuslikust sõjalisest kallaletungist Ukrainale teinud pidevalt tuumaähvardusi. USA hinnangul ei ole märke Vene tuumahoiaku muutumisest ning USA president Joe Biden ütles varem sel kuul, et ta ei usu Venemaa poolt tuumarelva kasutamist.

Ukraina: Venemaa hävitas üheksa päevaga 180 000 tonni Ukraina vilja

Ukraina välisministeeriumi väitel hävitas Venemaa peale Musta mere viljaleppest taandumist ligikaudu 180 000 tonni Ukraina vilja rünnates üheksa päeva jooksul 26 sadamataristu objekti.

HUR: Venemaa toodab rohkem Kalibr rakette kui Iskandereid

Ukraina sõjaväeluure (HUR) esindaja Andri Jusov ütles Ukraina televisioonis, et Venemaa toodab pidevalt uusi rakette Ukraina ründamiseks. Jusovi sõnul suudavad venelased toota kümneid Kalibr rakette iga kuu, kuid Iskander rakettide ja ja Kinžalide tootmisnumbrid on märksa madalamad, vahendas Ukrainska Pravda.

HUR: Venemaa on okupeeritud aladelt mobiliseerinud kuni 60 000 meest

Ukraina kaitseministeeriumile alluv luure peadirektoraat ehk sõjaväeluure (HUR) teatas esmaspäeval, et Venemaa on okupeeritud Ukraina aladelt sundmobiliseerinud ligikaudu 55 000 kuni 60 000 meest. HUR-i esindaja Andri Tšerniaki sõnul ei pea venelased Donbassi elanikke inimesteks, seega ei kehti neile ka tavapärased seadused. Seega võivad okupeeritud aladelt sundmobiliseeritud mehed kiirelt jõuda peale mobiliseerimist otse rindele.

Ukraina lõunaringkond: Krimmi sildade rünnakud mõjutavad Vene logistikat

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalia Humenjuki sõnul mõjuvad rünnakud Krimmi sildadele negatiivselt Vene relvajõudude logistikale. 17. juulil toimus plahvatus, mis kahjustas Kertši silda ja 29. juulil toimus rünnak Tšongari sillale, mis ühendab Lõuna-Ukrainat Krimmi poolsaarega.

Peale Kertši silla rünnakut on Venemaa pidanud oma sõdureid varustama osaliselt läbi okupeeritud Lõuna-Ukraina. Natalia Humenjuki sõnul sõidavad Vene relvajõudude varustuskonvoid segamini tsiviilliiklusega kasutades tsiviilisikuid sedasi inimkilbina, vahendas The Kyiv Independent.

Maljar: Ukraina vägi on vabastanud Bahmuti suunal 37 ja Zaporižžjas 200 ruutkilomeetrit

Ukraina relvajõud on Bahmuti suunal vabastanud 37 ruutkilomeetrit, nädalaga edenesid kaitsejõud kahe ruutkilomeetri võrra ja Zaporižžja oblastis on vabastatud ala pindala jõudnud rohkem kui 200 ruutkilomeetrini, ütles esmaspäeval asekaitseminister Hanna Maljar.

Maljar teatas, et vaenlane jätkab jõupingutuste koondamist Kupjanski, Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marjinka suunale, kus jätkub raske võitlus.

"Eelmisel nädalal toimus neil suundadel meie ja vaenlase vägede vahel üle 170 lahingu," teatas Maljar.

Krõvõi Rihis sai Vene rünnakutes surma vähemalt kuus inimest

Ukraina keskosas Krõvõi Rihis sai esmaspäeva hommikul Vene raketirünnaku tagajärjel surma vähemalt kuus inimest, sh üks ema ühes oma lapsega. Kuuest hukkunust teatas esmaspäeva õhtul Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak.

Siseminister Ihor Klõmenko sõnul hävis ühes rünnakus korterelamu mitu korrust, teine kahjustas üht haridushoonet.

Krõvõi Rih on Volodõmõr Zelenski kodulinn.

Krõvõi Rihis sai Vene rünnakutes surma neli inimest

Wagner väitis, et lõpetas värbamise

Vene erasõjafirma Wagner peatas palgasõdurite värbamise ja saatis enamiku võitlejaid "rasket töö" järel puhkusele, vahendas portaal Unian esmaspäeval Wagneri juhi Jevgeni Prigožini sõnu.

"Seni, kuni meil koosseisu nappima ei hakka, ei plaani me uut värbamist läbi viia. Enamik meie võitlejaid on puhkusel, sest enne seda oli pikka aega palju väga rasket tööd," ütles Prigožin Wagnerile lähedase isiku kaudu Telegrami kanalis.

Enne seda ilmus Telegrami kanalis "Orkestr Wagnera", mis postitas eraväe värbamiskuulutusi, teade värbamise lõpetamise kohta. "Seoses suure võitlejate varu olemasoluga ei ole Wagneri eraväel praegu uute võitlejate värbamiseks tungivat vajadust," teatas kanal.

Varem otsustas Wagneri eraväe juhtkond lasta koju kõik seal palgasõduritena teeninud endised vangid.

Wagneri palgasõdurid liiguvad endiselt Valgevenesse, ütles Ukraina piirivalveteenistuse kõneisik Andri Demtšenko. Tema sõnul on praegu Valgevenes üle 5000 wagnerlase.

Venemaa ründas rakettidega Harkivit

Harkivi võimud teatasid uuest Vene vägede raketirünnakust. Võimude teatel ründasid Vene väed oblastit ja Harkivi linna S-300 rakettidega.

Rünnaku tõttu läks põlema üks laohoone, üks inimene sai vigastada. Sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad. Esmaspäeva varahommikul käivitusid kogu Ukrainas taas õhuhäiresignaalid, teatas Ukrainska Pravda.

Venemaa väitel tabas Ukraina droon Brjanski oblastis politseihoonet

Venemaa väitel tabas Ukraina droon ööl vastu esmaspäeva Brjanski oblastis üht politseihoonet, keegi kannatada ei saanud.

"Ukraina jõud ründasid öösel Trubtševski piirkonda," ütles oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz Telegrami kanalil.

"Droon tabas selles piirkonnas politseijaoskonda. Ohvreid ei ole," ütles ta ja lisas, et kahjustada said hoone aknad ja katus.

Blinkeni sõnul otsib Venemaa Ukraina sõjaks tuge ja relvi

Venemaa võimud otsivad meeleheitlikult tuge ja relvi Ukraina vastu suunatud sõja jätkamiseks, ütles pühapäeval USA välisminister Anthony Blinken.

Blinken kommenteeris Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu hiljutist visiiti Põhja-Koreasse. "Näeme, kuidas Venemaa otsib igal võimalusel meeleheitlikult tuge ja relvi, et jätkata oma agressiooni Ukraina vastu," ütles Blinken.

"Me oleme seda näinud Põhja-Koreas ja ka Iraanis, mis on varustanud Venemaad paljude droonidega, mida kasutatakse tsiviilinfrastruktuuri hävitamiseks ja tsiviilisikute tapmiseks Ukrainas," lisas Blinken.

USA kaitseminister Lloyd Austin lubas samal ajal, et Ühendriikide abi Taiwanile ei mõjuta toetust Ukrainale.

"Kas meie jõupingutused Ukraina toetamiseks seavad ohtu abi, mille tahame Taiwanile anda? Lühike vastus on ei. Töö, mida Ukraina toetamiseks teeme, on rahvusvaheline. Toome iga kuu kokku ligikaudu 50 riiki, et mõista Ukraina vajadusi ja seda, kuidas me saame kiiresti anda toetust ja abi julgeolekuvaldkonnas," ütles Pentagoni juht.

Briti kaitseministeerium: Venemaa ei suuda sõda rahva eest varjata

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses rindeülevaates esile, et Vene riik ei suuda sõda enda elanike eest varjata. Näidetena tõid britid hiljutised seadusmuudatused, millega tõsteti ajateenistuskohustusiga 30 eluaasta peale ning samuti tõsteti Vene väkke mobiliseerimiskohuslaste ülemist vanusepiiri kuni 70 eluaastani kõrgemate ohvitseride puhul.

Zelenski: Venema jätkab eelseisvatel sügis- ja talvekuudel Ukraina elektritaristu ründamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et Venemaa tõenäoliselt jätkab eelseisvatel sügis- ja talvekuudel Ukraina elektritaristu ründamist. Zelenski lubas võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed elektrivõrgu kaitse tagamiseks.

"Peaksime olema teadlikud, et Vene terroristid üritavad pikendada oma rünnakuid Ukraina energiataristu vastu ja häirida inimeste normaalset elu," ütles Zelenski.

Ukraina sõjaväelased

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 490 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 246 190 (võrdlus eelmise päevaga +490);

- tankid 4211 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 8188 (+10);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4816 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 699 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 460 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4017 (+6);

- tiibraketid 1347 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7292 (+17);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 715 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.