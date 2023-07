Eurotsooni SKP kasvas teises kvartalis 0,3 protsenti

Eurostati esialgsel hinnangul kasvasid eurot kasutavate riikide majandused märtsist juunini keskmiselt 0,3 protsenti.

Võrrelduna sama perioodiga eelmine aasta tõusis SKP hooajaliselt korrigeeritud hinnangu kohaselt euroalas 0,6 protsenti ja keskmiselt Euroopa Liidus 0,5 protsenti. Suurima kasvu tegi Iirimaa, mille majandus kasvas eelmise kvartaliga võrrelduna 3,3 protsenti. Leedu SKP tõusis 2,8 protsenti ja Läti oma langes 0,6 protsenti.

