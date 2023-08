Riik plaanib korvata KOV-idele harjutusväljade talumist senisest rohkem

Kaitseministeerium maksab 2011. aastast harjutusväljade talumise eest hüvitist üheksale omavalitsusele. Seni on selle hüvitise suurust arvutatud pelgalt harjutusvälja suuruse järgi. Praegu on toetuse suurus pea 300 000 eurot, uue eelnõu järgi kasvab see enam kui 1,3 miljoni euroni.

"Teadvustatakse, et tegelikult harjutusvälja mõju on laiem kui harjutusvälja piirid, näiteks läbi mürahäiringu. Teiseks arvestatakse, et harjutusväljade suurus on kasvamas," rääkis kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Lauri Kriisa.

Kuna nüüdsest arvestatakse ka mõjualadega, hakkab hüvitist saama 16 omavalitsust. Näiteks hakkab Tallinnast lõunasse jääv Kiili vald saama 86 000 eurot hüvitist ning Võru linn 140 000 eurot. Kõige rohkem kasvab hüvitise suurus, mida makstakse Tapa vallale. 10 000 euro asemel hakkab Tapa saama pea 330 000 eurot.

"See on Tapa valla jaoks ikka märkimisväärne kasv. Iga raha, mis valla eelarvesse tuleb, selle kasutamise otsustab volikogu, aga kui see on nii öelda sihtotstarbeline raha, millel on tingimused, eks siis tuleb ka suunata nende mõjude leevendamiseks. Tapa valla jaoks on ikka kõige suurem häiring teede kasutamine ja ma arvan, et see oleks õiglane, kui me eraldaksime selle raha teede korrashoidu," rääkis Tapa abivallavanem Andrus Freienthal.

Kriisa selgitas, et Tapa hakkab oluliselt rohkem hüvitist saama asustustiheduse tõttu. Harjutusvälja mõjualasse jääb palju elamuid.

Võru vallale makstakse edaspidi 136 000 eurot hüvitist rohkem kui varem.

"Põhimõtte on, et see hüvitis läheks ikka neile inimestele, kes seda häiringut peavad taluma. See piirkond, kuhu meie praegu raha paneme, on otseselt Sõmerpalu piirkond. Praegu kasutame seda Sõmerpalu uue lasteaia ehitamiseks," selgitas Võru vallavanem Kalmer Puussepp.

Kuigi uus hüvitis on sihtotstarbeline, siis omavalitsusetele jäetakse selle kasutamiseks võimalikult vabad käed, ütles Kriisa.

"Tingimuseks seatakse, et seda peab kasutama kaasavalt eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt. See, mis konkreetselt elukvaliteeti tõstab, on juba iga omavalitsuse eraldi otsus," sõnas Kriisa.

Ehk senised näited hüvitise kasutamisest – lasteaiaehitus Võru vallas ning teeremont Tapal – sobivad ka uue määrusega. Praegu on määruse eelnõu veel kooskõlastamisel, kuid selle jõustamisel makstakse suuremad hüvitised välja veel tänavu. Edaspidi võib toetus kasvada, kui harjutusväljad laienevad.

"1. jaanuari seisuga arvestatakse harjutusvälja suurused ja eluruumide arv. Kaitseminister või tema volitatud asutus määrab kogu summa hiljemalt 1. veebruariks. See summa jaotub vastavalt määruses kehtestatud mudelile ja makstakse välja 31. märtsiks."