Oluline kolmapäeval, 2. augustil kell 7.22:

- Rohkem kui kümme drooni ründas öösel Kiievit;

- Poola ja Ukraina kutsusid diplomaatilise tüli ägenedes vastastikku välja suursaadikud;

- ISW: Venemaa tahab näidata Gerassimovi juhtimas.

Rohkem kui kümme drooni ründas öösel Kiievit

Kiievi linna sõjalise administratsiooni ülema Serhi Popko teatel ründas Ukraina pealinna öösel rohkem kui kümme Vene drooni. Popko teatel tulistati kõik droonid alla. Alla tulistatud droonide rusud kukkusid alla Kiievi Solomajanski, Holosiivski ja Svõtašõnski piirkonnas.

Ukraina õhutõrje töötas öösel Odessa oblastis

Odessa oblasti sõjalise administratsiooni juhi Oleh Kiperi sõnul töötas öösel oblastis Ukraina õhutõrje püüdes tulistada alla Vene droone.

Poola ja Ukraina kutsusid diplomaatilise tüli ägenedes vastastikku välja suursaadikud

Ukraina ja Poola kutsusid vastastikku välja teineteise suursaadikud. Tüli kahe riigi vahel eskaleerus peale ühe Poola presidendi välispoliitika nõuniku sõnu, milles viimane ütles, et Kiiev peaks olema Varssavile sõjatoetuse eest tänulikum. Nõunik Marcin Przydacz ütles, et Poola valitsus peab kaitsma Poola põllumeeste huve viidates järgmine kuu lõppevale Ukraina toodete impordikeelule.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus üles ühtsusele ja ütles, et ei saa olla lõhesid Poola toetuses Ukrainale. Ukraina välisministeeriumi esindaja Oleh Nikolenko sõnul öeldi Poola suursaadikule, et sõnavõtud Ukraina tänamatusest on ebaõiged ja vastuvõetamatud, vahendas Reuters.

Eksperdid: Vene väed kasutasid Ukrainas regulaarselt piinamist

Rahvusvahelise humanitaariõigusega tegeleva õigusbüroo Global Rights Compliance loodud The Mobile Justice Team tuvastas koostöös Ukraina sõjakuritegude uurijatega, et suur hulk Venemaa poolt okupeeritud aladel vangistuses olnud inimesi piinati ja kuritarvitati seksuaalselt, vahendas Reuters.

Ukraina võimud uurivad rohkem kui 97 000 sõjakuriteo teadet ning on esitanud süüdistuse rohkem kui 220 kahtluse suhtes. Kõrgetasemelised sõjakurjategijad püütakse viia Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) ette. ICC on juba varem esitanud vahistamismääruse Vene presidendi Vladimir Putini ja Vene laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova suhtes, keda mõlemat süüdistatakse Ukraina laste Venemaale küüditamises.

ISW: Venemaa tahab näidata Gerassimovi juhtimas

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) viimase sõjaanalüüsi kohaselt tahab Venemaa jätkuvalt näidata Vene peastaabi ülemat kindral Valeri Gerassimovi olemas efektiivne väejuht. Selle tarbeks avaldati Vene kaitseministeeriumi poolt teisipäeval video, milles on kindralit näha Vene vägesid inspekteerimas Zaporižžja rindelõigul. Tegu on ühe esimese Gerassimovi avaliku ülesastumisega alates Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu mässu.

Varem väitsid mitmed Vene allikad, et Valeri Gerassimovi asemel määrati Vene vägesid juhtima kindralpolkovnik Mõhhailo Teplinski. ISW rõhutas, et neid kuulujutte pole võimalik kinnitada.