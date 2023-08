Pärnumaal sai Tori sild valmis, kuid mitu suurt teetööd ootab veel ees

Pärnumaa teede kordategemiseks on riigil viimasel ajal kulunud hulk raha. Üks oluline objekt, Tori sild, sai valmis, veel käivad tööd Via Baltica Pärnu-Uulu lõigul ja peatselt algab Sauga-Pärnu maanteelõigu ehitus.

Tori silla ehitamine nõudis tõsist tööd ehitajalt Tref Nordilt ja kannatlikkust kohalikult rahvalt, sest kaheksaks kuuks kadus võimalus üle jõe saada. Tööd algasid mullu aprillis 1956. aastal ehitatud silla lammutamisega. Novembris avati uuel sillal juba liiklus, aga hulk tööd oli veel teha, et 140 meetrit pikk sild päris valmis saaks.

Riigimaanteedel on kokku umbes 1000 silda, aga sellises mahus uue silla ehitamist tuleb ette ehk kord kümnendis, rääkis transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

Aga Pärnumaal on teetöid veel.

"Teede arendamine või suurte projektide rajamine ongi väga pikk protsess, ettevalmistus võtab aastaid-aastaid aega. Kui näiteks Pärnu-Uulu lõigu otsused tehti 2017 kevadel, siis täna me näeme, et ehitus käib väga suures mahus ja järgmisel aastal loodame valmis saada. Ja praegu on hankes 2. suund Pärnust Tallinna poole Pärnu-Sauga. Loodame ka seal sel aastal kopa maasse lüüa," selgitas Sauk.

Järgmine Pärnumaale ehitatav sild on Sindi-Lodjas, seda hakatakse peagi projekteerima ja paari aasta pärast ka ehitama.

Kuna Tori sild asub riigimaanteel, siis vallal polnud vaja oma raha kulutada, vaid kogu vajaminev neli miljonit eurot tuli riigilt.

"Peame ütlema selles mõttes ikkagi tänu riigile, et see Tori sild kenasti valmis sai ja ta sai täpselt nii ilus nagu ta sai. Küll aga peab edasi ütlema tänu kohaliku kogukonna esindajatele, kes olid järjepidevad ja nõudsid, et sild, mis tuleb Torisse, peab olema kena. Ja saigi kena," rääkis Tori vallavanem Lauri Luur.