Presidendil jäi rahapuuduse tõttu Austraaliasse sõitmata

"Hinnates kantselei tegelikke võimalusi, otsustati visiit edasi lükata," ütleb presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk Õhtulehele.

Austraalia külastamise eesmärk olnuks süvendada sidemeid ja koostööd kauge, ent samameelse partneriga.

"Praegu küsiti raha juurde valitsuse reservist, mis tegelikult on mõeldud ainult ettenägematute kulude katteks, mida ei olnud riigieelarve ettevalmistamisel võimalik ette näha," andis rahandusminister Mart Võrklaev Õhtulehele mõista, et raha presidendi sõidu tarbeks tulemas ei ole.

Neljapäevases Maalehes ilmunud intervjuus kinnitas president Karis vajadust presidendi kantseleile raha juurde saada, kuna lisaks elu kallinemisele on ka ülesandeid ja kohustusi juurde tulnud. Ta nimetas seda Eesti riigi probleemiks, kui presidendil ei ole võimalik täita üht oma olulist rolli ehk tegeleda välissuhtlusega.

"Aga kui me ei saaks 20. augustit tähistada või 24. veebruari? Siin juba pakutigi meile välja, et kui raha pole, ärge siis 24. veebruari tähistamist tehke," tõi Karis välja, jättes täpsustamata, kes sellise ettepaneku tegi, lisades samas, et see pakkumine ei tulnud tänavalt.

"Kas tõesti on meie riik jõudnud niikaugele, et meil ei ole raha enam kõige olulisemat tähtpäeva pidada? See ei ole presidendi kodune pidu, vaid Eesti riigi oluline tähtpäev. Sama kehtib ka välisreiside kohta," märkis Karis.