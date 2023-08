Kantsleri sõnul seostas Sildam rahataotluse eelnõude vastuvõtmisega

Presidendi kantselei direktori Peep Jahilo sõnul oli 360 000 eurot lisaraha vaja selleks, et korraldada kavandatud visiite ja vastuvõtte. Kallimaks läinud hinnad tema sõnul kõike planeeritut enam ei võimalda.

"Kui ma mitteametlikult kontakteerusin rahandusministriga, et küsida, kas üldse on võimalust mingisugust lisaraha juurde saada, siis selle eelkonsultatsiooni käigus selgus, et raha juurde tõenäoliselt ei saa, mistõttu me pidime tegema otsuseid, mida mitte teha," rääkis Jahilo.

Olukorda, kus presidendi kantseleid seostatakse seaduste väljakuulutamisega kauplemisega, nimetas Jahilo ebameeldivaks ning põhjus võis tema arvates olla valesti mõistmisega, sest kantselei rahataotlus ja seaduste vastuvõtmine langesid ühele ajale.

"Midagi sellist pole loomulikult toimunud. President kuulutab välja neid seadusi, mis vastavad põhiseadusele ja siin ei saa olla mitte mingisugust teisiti mõtlemist," ütles ta.

Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ütles, et vestles 9. juunil presidendi sisenõuniku Toomas Sildamiga, kes sidus omavahel kokku seaduste paketi väljakuulutamise ja presidendi kantseleile raha eraldamise.

"Ma kindlasti sain aru, et presidendi kantseleil on rahamured ja meil samal ajal on vaja kiiresti välja kuulutada pakett seadusi ja see seos tekkis vestluse põhjal umbes selline, et siis nad saaksid ju kiiremini töötada," rääkis Saks.

"Ma pean selle välja ütlema, kuna lugu on juba nii palju eskaleerunud – mina rääkisin Toomas Sildamiga," sõnas kantsler.

Sildam ütles, et tema seaduste väljakuulutamisega ei kaubelnud.

"Jah, tõepoolest Merike Saksaga, oma hea tuttavaga, ma vestlesin. Ei ole sellest ka mingit saladust teinud, kantseleis teavad sellest kõik, kes peavad teadma. Minu jaoks oli see lihtsalt jutuajamine, hoogne jutuajamine ühe vastuvõtu serval," rääkis ta.

"Kindlasti rääkisime presidendi kantselei eelarvest, mis oli siis kuum teema, ja sisepoliitilisest seisust parlamendis. Aga kinnitan, et kordagi ei küsinud ma mingit tehingut ega sidunud kokku kantselei eelarvet ja seaduste väljakuulutamist," lisas ta.

Saks ütles, et ei pidanud jutuajamist naljaks ning informeeris sellest ka rahandusministrit.

"Minu jaoks see naljakas ei olnud, kuigi me üritasime seda naljaks keerata. Aga kui see oleks olnud minu jaoks lihtsalt selline lõõpimine või päris nali, siis ma ei oleks ministrit sellest intsidendist informeerinud," sõnas ta.

Presidendi kantselei rahastamise ümber tekkinud skandaali arutab teisipäeval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon.