Poola ja Leedu kardavad Venemaa ja Valgevene provokatsioone

Kohtumine leidis aset kaks päeva pärast Valgevene helikopterite lühiajalist sisenemist Poola õhuruumi, mida peeti provokatiivseks sammuks.

Mõlemad NATO idatiiva riigid on tugevdanud julgeolekut piiril pärast seda, kui juunikuise nurjunud mässu järel toodi Venemaalt Valgevenesse mitu tuhat Wagneri eraarmee palgasõdurit.

"Venemaa ja Valgevene suurendavad survet piiridele, kasvab provokatsioonide arv ja me peame olema teadlikud, et nende hulk kasvab veelgi," ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki koos Leedu presidendi Gitanas Nausedaga ajakirjanikele esinedes.

Valgevene välisministeerium eitas Valgevene kopterite Poola sisenemist, kohalikud elanikud postitasid sotsiaalmeediasse fotosid, millel on Valgevene eraldusmärgid kopteritel selgelt näha.

Liidrid kohtusid Suwalki koridoris, hõredalt asustatud 96 kilomeetri pikkusel maaribal piki Poola-Leedu piiri. Koridor ühendab Leedut, Lätit ja Eestit maitsi ülejäänud NATO riikidega. See eraldab Valgevene Venemaale kuuluvast Kaliningradist, mis omakorda ei ole ühendatud ülejäänud Venemaaga.

Lääne sõjaanalüütikud on juba ammu hoiatanud, et Suwalki koridor on Venemaa-NATO vastasseisu korral plahvatusohtlik koht. Kardetakse, et kui Venemaa peaks koridori hõivama, lõigatakse Balti riigid ära Poolast ja teistest NATO riikidest.

Nauseda sõnul jääb Suwalki koridor kaitsetuks ka Rootsi NATO-ga liitumise järel.

"Mõned ütlevad, et NATO tippkohtumisel saavutatud kokkulepe Rootsi tulevases liikmesuses muudab geopoliitilist olukorda ja Suwalki koridori strateegiline tähtsus kahaneb. Mina ei ole selle seisukohaga kindlasti nõus, vaid usun, et Suwalki koridori jääb nii Venemaa kui Valgevene provokatsioonide potentsiaalseks sihtmärgiks," ütles Leedu president.

"Meie piirid on aastaid peatanud mitmesuguseid hübriidrünnakuid. Venemaa ja Valgevene hoogustavad oma arvukaid provokatsioone ja intriige, et destabiliseerida piiri NATO idatiival," ütles Morawiecki.

"Täna on Poola ja Leedu piir vaba maailma piirid, mis peatavad surve despootlikust idast," lisas ta.