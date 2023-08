Oluline reedel, 4. augustil kell 10.22:

- Ukraina meredrooni rünnakus Novorossiiski sadamale sai viga Vene sõjalaev;

- Öösel aktiveeriti mitmel pool Krimmis Vene õhutõrje;

- Vene kaitseminister Sergei Šoigu käis armeegrupi Tsentr eesliini juhtimispunktis ning uudistas Vene vägede kätte langenud Rootsi päritolu CV90 lahingumasinat;

- Valge Maja: Venemaa tahab osta Põhja-Korealt suurtükimürske;

- Ukraina alustas USA-ga kõnelusi kahepoolsete julgeolekutagatiste üle;

- Ukraina kasutas Robotõne kandis seni reservis olnud 10. armeekorpust;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 640 sõdurit, 19 suurtükisüsteemi ja 15 jalaväe lahingumasinat.

Ukraina meredrooni rünnakus Novorossiiski sadamale sai viga Vene sõjalaev

Vene allikad teatasid reedel plahvatustest Novorossiiski sadama kandis. Vene Telegrami kanalites levivad väited Ukraina meredroonide rünnaku tõrjumisest, vahendas BBC. Samas hiljem levis sotsiaalmeedias video, milles on näha kreeni vajunud Vene sõjalaeva Novorossiiski sadamas. Tegu on Projekt 775 laevaga, mida NATO nomenklantuuris tuntakse Ropucha nime all.

Novorossiysk, it appears that a Russian Ropucha-class landing ship may have been damaged in the Ukrainian USV attack. pic.twitter.com/wQt1rHCNTZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2023

Vene kaitseministeeriumi teatel ründas Ukraina sadamat kahe meredrooniga, vahendas Interfax. Krasnodari krai kuberneri Venjamin Kondratjevi väitel ei olnud rünnakus hukkunuid ning sadamala kahju ei saanud.

Plahvatustest levisid mitmed videod ka sotsiaalmeedias.

Ukrainian USVs attacked the Russian port of Novorossiysk this morning. pic.twitter.com/0uY25dn9kl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2023

Novorossiiski sadamat rünnati meredroonidega ka 18. novembril. Novorossiiski sadam on üks põhilisi Vene Musta mere laevastiku sadamaid.

Allikas Ukraina julgeolekuteenistuses SBU kinnitas Ukrainska Pravdale, et rünnaku Novorossiiski sadamale korraldas SBU koostöös Ukraina mereväega. Nii ukrainakeelses sotsiaalmeedias kui ka Ukrainska Pravdas jagati droonirünnaku videot drooni vaatevinklist. Video lõppeb kui droon jõudis Vene sõjalaevani.

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджений великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Відео надане джерелами УП pic.twitter.com/raQavQp1qU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 4, 2023

Öösel aktiveeriti mitmel pool Krimmis Vene õhutõrje

Krimmi poolsaare idaosas Feodosias oli öösel kuulda plahvatusi, kirjutas BBC kohalikele Telegrami kanalitele tuginedes. Õhutõrje aktiveerimisest mitmel pool Krimmis teatas ka okupatsiooniadministratsiooni kuuluv Oleg Krjuškov, vahendas Ukrainska Pravda.

Vene kaitseministeerium teatas hiljem, et rünnakus osales 13 Ukraina drooni, millest 10 tulistati alla ja kolm toodi taevast alla elektroonilise sõjapidamise vahenditega.

Vene kaitseminister käis armeegrupi Tsentr eesliini juhtimispunktis

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu käis kaitseministeeriumi teatel armeegrupi Tsentr eesliini juhtimispunktis, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS. Sergei Šoigu uudistas ka Vene vägede kätte langenud Rootsi päritolu CV90 lahingumasinat.

Valge Maja: Venemaa tahab osta Põhja-Korealt suurtükimürske

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu koordinaatori John Kirby sõnul näitab USA luureinfo, et Venemaa soovib laiendada sõjalist koostööd Põhja-Koreaga ning osta korealastelt suurtükimürske, vahendas Ukrinform.

Ukraina alustas USA-ga kõnelusi kahepoolsete julgeolekutagatiste üle

Neljapäeval algasid kõnelused Ukraina ja USA kahepoolsete julgeolekutagatiste üle. Ukraina delegatsiooni juhib presidendi kantselei ülem Andri Jermak. Kõnelused põhinevad G7 grupi liikmete juuli keskel tehtud deklaratsioonil.

Esiplaanil Kiievi Teise maailmasõja vabaõhumuuseum, taamal Kiievi kodumaa monument, millelt eemaldati hiljuti nõukogude sümboolika Autor/allikas: SCANPIX/Aleksandr Gusev/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Venemaa kasutab Ukraina ründamisel kunagisi Ukraina tiibrakette

Vene väed on Ukraina ründamisel kasutanud Kh-55 tiibrakette, mille Ukraina peale iseseisvumist Venemaale oli andnud, selgus Radio Svoboda Shemi juurdlusest. Rakettide päritolu oli võimalik tuvastada nende peal kirjas olevate numbrite abil. Ukraina andis 1999. aastal need raketid Venemaale ja vastutasuks tühistas Venemaa Ukraina gaasimaksete võlad.

Ukraina kasutas Robotõne kandis seni reservis olnud 10. armeekorpust

Ukraina kaitsejõud rakendasid lõunarindel Robotõne kandis seni reservis olnud 10. armeekorpuse üksuseid, kes liiguvad edasi tankide ja soomukitega. Seni pidasid lahingud põhiliselt Ukraina 9. armeekorpuse üksused.

Ukraina väed ei ole veel Vene vägede põhiliste kaitseliinideni lõunarindel jõudnud, kirjutas The Washington Post. Ukraina sõdurid on seni oma vastupealetungis lõunarindel liikunud ulatuslike miiniväljade ja teiste tõkete tõttu edasi eelkõige jala väikeste üksustega.

Mitme allika sõnul võib just Robotõne olla kõige sobilikum koht Vene kaitseliinide läbimurdeks. Ukraina väed asuvad seal veidi enam kui kahe kilomeetri kaugusel Vene vägede põhilisest kaitseliinist. Sõjandusanalüütik Rob Lee ütles The Washington Postile, et pole veel selge, kas Vene väed on kaotanud piisavalt sõdureid, mis võiks luua tingimused Ukraina läbimurdeks.

Ukraina väed on alates suvise vastupealetungi algusest edenenud lõunarindest enam Bahmutis ning see võib analüütikute hinnangul olla tingitud asjaolust, et Vene vägedel oli seal vähem aega kaitserajatiste ehitamiseks.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 640 sõdurit ja 19 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 248490 (võrdlus eelmise päevaga + 640);

- tankid 4228 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 8249 (+15);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4911 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 700 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 466 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4104 (+27);

- tiibraketid 1347 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7392 (+20);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 724 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.