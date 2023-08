PPA kuulab kuu lõpus üle Smuuli kuju kõrvale ENSV lipu heisanud mehed

PPA alustas juhtunuga seoses menetlust keelatud sümboolikat puudutava karistusseadustiku sätte alusel. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Brita Sepa sõnul kuulatakse mõlemad menetlusalused üle samal kuupäeval augusti lõpus.

Nii Valge kui ka Aule on avalikult väljendanud kahetsust asjaolu üle, et Eesti kirjanike liit otsustas 1949. aasta küüditamises osalenud Juhan Smuuli bareljeefi maja külge alles jätta. Nende sõnade taga seisab ta praegugi ning usub, et kirjanike liit tegi vea.

Turvakaamera fotode põhjal tuvastati Valge osalus aktsioonis juba selle toimumise päeval 22. juulil, kuid vaatamata üleskutsetele ei õnnestunud politseil tuvastada teise aktsioonis osalenud mehe nime. Eile kirjutas luuletaja Andres Aule Postimehes avaldatud arvamusloos, et tema oli teine lipuheiskaja.

Aule kirjutas Postimehes: "Eesti NSV punalipu rippumine Tallinna linnaruumis 2023. aastal ei ole normaalne. Kuid normaalsusest väljumine peaks olema mõistetav, kui tegu on protestiva kunstilise viitega sellele, et samas linnaruumis ripub bareljeefne auavaldus küüditamises osalenud hilisemale kompartei keskkomitee liikmele ja mõnigi peab seda, erinevalt lipust, täiesti normaalseks."

Aule on sündinud 26. veebruaril 1973 Tallinnas. Ilmavaateks nimetab ta libertaar. Aule on kirjutanud luuletusi ja laulutekste.