Oluline laupäeval, 5. augustil kell 7.08:

- Esimesed F-16 väljaõppe saavad Ukraina piloodid valiti välja

- Vene meedia: Ukraina droonid tabasid Kertši väinas Vene tankerit

- Kurski oblasti kuberner teatas droonirünnakust

Esimesed F-16 väljaõppe saavad Ukraina piloodid valiti välja

Välja on valitud esimesed Ukraina piloodid, kes saavad hävituslennuki F-16 väljaõppe. Väljaõpe toimub 11 NATO riigi toel, peamised treeningud viiakse läbi Taanis ja Rumeenias.

Väljaanne teatab viitega USA ametnikule ja Ukraina plaanidega kursis olevale isikule, et kaheksa inglise keelt vabalt valdavat ukraina pilooti on valmis alustama treeningut hävitajaga.

Treeningud algavad niipea, kui Euroopa liitlased on ametliku koolitusplaani valmis saanud ja ka USA selle heaks kiitnud.

20 pilooti alustavad veel augustikuu jooksul Ühendkuningriigis inglise keele kursust. Kokku on valmis väljaõppes osalema 32 Ukraina pilooti, aga nende keeleoskus vajab veel lihvimist.

Vene meedia: Ukraina droonid tabasid Kertši väinas Vene tankerit

Tanker sai rünnakus kahjustada ning sündmuskohale saadeti kaks puksiirlaeva, edastas uudisteagentuur Tass.

Laevast, mille pardal oli 11-liikmeline meeskond, kütust ei lekkinud, edastas agentuur.

Väljaanne Moscow Times teatas, et tabamuse sai keemiatanker SIG, mis on USA sanktsioonide all seoses lennukikütuse vedamisega Vene vägedele Süüriasse.

Krimmi sillal peatati liiklus umbes kolmeks tunniks ning laupäeva hommikul avati sild uuesti.

Kurski oblasti kuberner teatas droonirünnakust

Väidetavalt viskasid droonid Venemaal Kurski linna kohale lõhkeaineid, kahjustades kaht administratiivhoonet, ütles Kurski oblasti kuberner Roman Starovoit Telegrami postituses.

Kuberneri sõnul said kahjustada kahe hoone aknad ja purunesid kiriku aknaklaasid.

Ohvritest ei teatatud.