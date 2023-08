Sõja 530. päev: Ukraina loob sammhaaval tingimusi lõunas edasiliikumiseks

Oluline esmaspäeval, 7. augustil kell 22.20:

- Ukraina idaosas sai Venemaa õhurünnakus surma viis inimest;

- Zalužnõi: Ukraina loob tingimusi lõunas edasi liikumiseks;

- Ukraina poliitiku sõnul on Bundestagi fraktsioonid leppinud kokku Tauruse rakettide andmine Kiievile;

- Kiievi sõnul relvarahu nimel kompromisse ei tehta; Moskva sõnul on rahulahendus võimalik ainult siis, kui Kiiev relvad maha paneb;

- Moskva väitel tungisid Vene väed Kupjanski rindel kolm kilomeetrit edasi;

- Ukrainameelsed häkkerid said enda valdusesse Moskva kinnisvaraandmed;

- Ukraina sai sõjavangist tagasi 22 sõdurit, tegu oli 48. eduka vangidevahetusega;

- Ukraina peastaap: tõrjusime Vene vägede rünnaku Avdijivka peale;

- Vene väed tegid Dnipropetrovski oblastile raketirünnaku;

- Kiiev: kõik Jeddah' kõnelustel osalenud riigid toetasid Ukraina territoriaalset terviklikkust (Venemaad polnud kutsutud);

- FT: Hiina liitlaste hinnangul oli Hiina osalus Jeddah kõnelustel konstruktiivne;

- Zelenski: Venemaa tulistas nädalaga Ukraina pihta 65 raketti ja 178 ründedrooni, sh 87 Shahedi;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 540 sõdurit ja 12 suurtükisüsteemi.

Ukraina idaosas sai Venemaa õhurünnakus surma viis inimest

Ukraina idaosas asuvas Pokrovski linnas hukkus esmaspäeval Venemaa rünnakus elumajale vähemalt viis inimest, teatas Kiiev.

"Praeguse seisuga on hukkunuid viis," ütles Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak sotsiaalmeedias. "Haavatud viidi kiirabiga haiglasse. Päästjad ja meedikud töötavad," lisas Jermak.

"Vigastatute arv on kasvanud 31-ni. Nende hulgas on 19 politseinikku, viis päästjat ja üks laps. Rususid koristatakse," täpsustas Ukraina siseminister Igor Klõmenko veidi hiljem.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas enne seda, et Venemaa tabas Donetski oblastis asuvas Pokrovski linnas tavalist kortermaja.

Pokrovsk asub umbes 70 kilomeetrit Venemaa valduses olevast Donetski linnast loodes ja umbes 50 kilomeetri kaugusel rindejoonest.

"Kaks raketilööki. Tabamuse sai tavaline elumaja," sõnas Zelenski. "Kahjuks on kannatanuid. Kohal on päästjad ja kõik vajalikud talitused. Inimeste päästmine jätkub," kinnitas riigipea.

Zelenski postitas sotsiaalmeediasse video, kuidas inimesed koristavad tüüpilise nõukogudeaegse viiekorruselise maja rususid, mille viimane korrus oli hävinud.

Zalužnõi: Ukraina loob tingimusi lõunas edasiliikumiseks

Ukraina relvajõudude ülem kindral Valeri Zalužnõi sõnul ütles ta USA staabiülemate ühendkomitee esimehele kindral Mark Milleyle, et Ukraina väed loovad sammhaaval tingimusi lõunas edasiliikumiseks.

Lõunarindel käivad ägedad lahingud ja siiani on Ukraina vägedel olnud keeruline seal edasi liikuda.

Zalužnõi sõnul on Ukraina kaitse kindel ja initsiatiiv nende poolel.

"Meie sõdurid annavad endast parima. (Venemaa) ründab mitmel suunal aktiivselt, kuid edutult," ütles ta enda sõnul Milleyle.

"Eelkõige on vaenlase tegevuse eesmärk juhtida Ukraina vägede tähelepanu kõrvale teistelt rindejoone kindlatelt aladelt," lisas ta.

Zalužnõi sõnul arutas ta Milleyga ka Ukraina praeguseid relva- ja laskemoonavajadusi.

Ukraina poliitik: Bundestagis lepiti kokku kaugrakettide Taurus andmine Kiievile

Saksamaa parlamendi tähtsamad fraktsioonid jõudsid kokkuleppele, mille kohaselt antakse Ukrainale kaugmaaraketid Taurus, kirjutas Ukraina ülemraada riikliku julgeoleku-, kaitse- ja luurekomisjoni aseesimees Jehor Tšernev esmaspäeval sotsiaalmeedias, viidates oma Bundestagi sõprade sõnadele. Ta lisas samas, et ametlik otsus on veel puudu.

"Need raketid tabavad 500 kilomeetri kaugusele ja suudavad katta kõik okupeeritud alad, sealhulgas Krimmi lõunaranniku," vahendas portaal Unian Tšernevi sõnu.

Tema sõnul töötasid Ukraina parlamendiliikmed pikka aega, et moodustada Saksa kolleegidega toetusrühm.

"Ja nüüd lõpuks on jää murdunud," märgib rahvasaadik.

Saksa-Rootsi lennukitiibrakett Taurus on mõeldud ülitäpseteks löökideks tugevasti kaitstud ja maa-aluste sihtmärkide hävitamiseks ilma, et seda kandev lennuk siseneks vaenlase õhutõrjealasse.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius on öelnud, et Saksamaal ei ole plaanis Tauruse tiibrakette Ukrainale anda.

Kiiev: relvarahu nimel ei tehta kompromisse

Ukraina presidendi kantselei ülema nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et viivitamatu relvarahu nimel ei tehta mingeid kompromisse, mis jätaks okupeeritud Ukraina alad Venemaa kontrolli alla, kirjutas portaal Unian.

Tema sõnul saab Venemaaga sõja lõpetamiseks peetavate läbirääkimiste ainsaks aluseks olla Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski rahuvalem.

"Ei saa olla kompromisspositsioone nagu "kohene relvarahu" ja "läbirääkimised siin ja praegu", mis annaks Venemaale aja jääda okupeeritud alale. (Saab olla) ainult Vene väe äraviimine 1991. aasta piiri taha," rõhutas Podoljak.

Ta kutsus üles mitte lootma pettekujutelmadele: "Ei ole vaja pettekujutelmi: igasugune Minsk-3 vaid pikendaks sõda edasi tulevikku. Praegu toimub just pettekujutelmadest lahtiütlemine paljudes riikides, kes veel eile hindasid Venemaad ja selle kavatsust tappa rahvusvaheline õigus, valesti."

Venemaa teatas esmaspäeval, et rahulahendus Ukrainaga on võimalik ainult siis, kui Kiiev relvad maha paneb.

Venemaa teatas sellest pärast nädalavahetusel Saudi Araabias peetud Ukraina-teemalisi kõnelusi, kuhu Moskvat ei kutsutud.

Moskva ütleb, et lahendus on võimalik, kui Ukraina lõpetab vaenutegevuse ja terroristlikud rünnakud ning lääneriigid lõpetavad relvade tarnimise Kiievile.

Moskva nõudis ka Ukrainalt, et see loobuks Venemaa okupeeritud aladest.

Moskva väitel tungisid Vene väed Kupjanski rindel kolm kilomeetrit edasi

Moskva väitel on Vene üksused tunginud Ukraina kirdeosas Kupjanski rindel kolm kilomeetrit edasi.

"Viimase kolme päeva jooksul on Vene üksused liikunud rindel 11 kilomeetri laiuselt ja rohkem kui kolme kilomeetri sügavuselt edasi vaenlase kaitsesse," seisis Vene kaitseministeeriumi avalduses.

Ukraina kaitsejõudude peastaap ütles esmaspäevahommikuses ülevaates, et Ukraina väed hoiavad Kupjanskis kaitset ning tõrjusid edukalt Vene vägede rünnakud Harkivi oblastis Petropavlivkast idas.

Ukrainameelsed häkkerid said enda valdusesse Moskva kinnisvaraandmed

Esmaspäeva öösel ilmus Moskva linna tehnilise inventari büroo (MosgorBTI) kodulehele teade, et ameti andmebaasidesse on sisse häkitud ning andmebaasid hävitatud. Juhtunust kirjutas esimesena Vašnõe Istori. Häkitud veebilehele lisati teade, et andmebaasides sisalduv on edastatud Ukraina kaitsejõududele.

MosgorBTI tunnistas häkkimist, kuid nende sõnul ei saadud andmebaasidest andmeid kätte. Selle teate peale jagasid häkkerid kuvatõmmiseid rünnatud andmebaasist.

Ukraina sai sõjavangide vahetusega tagasi 22 sõdurit

Ukraina ja Venemaa vahetasid taas omavahel sõjavange. Ukraina sai tagasi 22 ukrainlast, kellest vanim on 54-aastane ja noorim 23-aastane. Vangidevahetusest teatasid Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak ja Ukraina inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets. Lubinetsi teate kohaselt on Ukraina saanud Venemaalt tagasi 2598 sõjavangi ning tegu oli 48. eduka vangidevahetusega.

Vene vägede rünnakus Hersonis süttis põlema üheksakorruseline hoone

Venemaa rünnakus Hersonile läks põlema üks üheksakorruseline eluhoone, teatasid Hersoni oblasti sõjalise administratsiooni ülem Oleksandr Prokudin ja Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak. Tulekahju kustutades sai kaks tuletõrjujat viga. Venemaa ründas hoonet esmalt kell 00.50 öösel, siis tund hiljem ning ka 3.15.

Hersoni linna sõjalise administratsiooni juht Roman Mroško teatas hiljem, et põlengus hukkus üks inimene ja veel 12 sai viga.

Venemaa teatas drooni allatulistamisest Kaluga oblastis

Vene Kaluga oblasti kuberner Vladõslav Šapša teatas esmaspäeva hommikul, et kell 2.30 tulistas Vene õhutõrje alla mehitamata drooni Kaluga oblastis.

Ukraina peastaap: tõrjusime Vene vägede rünnaku Avdijivka peale

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt hoiavad Ukraina väed Kupjanskis kaitset ning tõrjusid edukalt Vene vägede rünnakud Petropavlivkast idas Harkivi oblastis. Bahmutist põhja pool hoiavad Ukraina väed kaitset Dilijivkas. Samuti tõrjuti edukalt Vene vägede rünnak Avdijivkale hoolimata Vene vägede ägedast suurtükitulest ja õhurünnakutest. Samuti hoiti kaitseliine Marjinkas ja Krasnohorivkas. Zaporižžja suunal tegid Vene väed peastaabi väitel edutud rünnakut Robotõne vastu.

Peastaap tõi oma rindeülevaates esile, kuidas Vene väed püüavad enda kaotusi varjata. Näiteks olevat Hersoni oblastisse Tšaplinkasse saabunud kaks autotäit hukkunud Vene sõdureid, kes maeti kahte eri kohta.

Vene väed tegid Dnipropetrovski oblastile raketirünnaku

Dnipropetrovski oblasti sõjalise administratsiooni ülema Serhi Lõsaku sõnul tegid Vene väed öösel oblastis asuvale Sõnelnõuki piirkonnale raketirünnaku, mis põhjustas põlengu. Keegi rünnakus kannatada ei saanud.

Kiiev: kõik Jeddah' osalised toetasid Ukraina territoriaalset terviklikkust

Saudi-Araabias Jeddah's osales 42 riigi esindajad arutamaks Vene-Ukraina sõja lõpetamist. Ukraina valitsuse teatel nõustusid kõik (sh Hiina), et igasuguse rahulepingu aluseks peab olema Ukraina territoriaalse terviklikkuse austamine, vahendas Politico.

Ukraina presidendi kantselei ülema Andri Jermaki sõnul toimusid ka mitmed kahepoolsed kõnelused arutamaks võimalikke Ukraina vilja eksportimise võimalusi. Samuti arutati võimalikku Katari kaasamist sõjavangide vahetuse protsessi.

FT: Hiina liitlaste hinnangul oli Hiina osalus Jeddah' kõnelustel konstruktiivne

Hiina rahvavabariik andis märku soovist osaleda ka tulevastel Ukraina konflikti lahendavatel rahvusvahelistel konverentsidel, kinnitasid Euroopa riikide ametiisikud Financial Timesile. Samuti peeti Hiina osalust Jeddah' kõnelustel Saudi-Araabias konstruktiivseks. Vene-Ukraina sõja lõpetamise konverentsile Venemaad ei kutsutud.

Kõneluste aluseks oli Kiievi välja pakutud kümnest punktist koosnev rahuettepanek. Hiina teatas enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale piirideta partnerlusest Venemaaga. Hiina on oma avalikes sõnavõttudes püsinud Vene-Ukraina sõja suhtes vaoshoitud. Samas külastas Hiina liider Xi Jinping märtsikuus Vladimir Putinit, mis oli üks esimesi Xi välisreise peale koroonapiirangute lõppu Hiinas.

Jeddah' kohtumisel osalesid ka Brasiilia, Türgi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit.

Zelenski: Venemaa tulistas nädalaga välja 65 raketti ja 178 ründedrooni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises, et lääneliitlaste antud õhutõrjesüsteemid on väga efektiivsed. Zelenski sõnul tulistasid Vene väed ainuüksi viimase nädala jooksul Ukraina pihta 65 raketti ja 178 ründedroon, sh 87 Shahedi. Kuigi Zelenski sõnul tulistati enamus nendest alla, siis ei maininud ta kui suur osakaal sai alla tulistatud.

ISW: Ukraina rünnakud sildadele on osa vastupealetungi strateegiast.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Ukraina rünnakud Tšonhari ja Heinišeski sildadele osa laiemast Ukraina vastupealetungi strateegiast. Mõttekoja analüütikute sõnul on kahe võtmesilla ründamine oluline, kuna see sunnib Vene vägesid sõitma pikemalt. Rünnakud sildadele võimaldavad Ukrainal tekitada tulevikuks sobivad tingimused pealetungioperatsioonideks.

NEW: #Ukraine struck two key road bridges along critical Russian grounds lines of communication (GLOCs) connecting occupied #Crimea & occupied #Kherson causing Russian forces to reroute road traffic from shorter eastern routes to longer western routes. https://t.co/USrGNocJm0 pic.twitter.com/a1pfQnh7Eo — ISW (@TheStudyofWar) August 7, 2023

Briti luure: Vene lennundus on aktiivne, kuid ei oma otsustavat efekti

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuses rindeülevaates hinnati, et Vene õhuväe tegevus ei oma sõjalistele operatsioonidele otsustavat mõju. Suvel on Vene sõjalennukid teinud üle 100 õhurünnaku päevas, kuid Vene õhuväe lennukid püsivad pea alati Venemaa kontrollitud territooriumil, püüdes vältida Ukraina õhutõrjet.

Vene õhuvägi on püüdnud seda probleemi ületada kasutades vabalt liuglevaid pomme, mis võidakse teele saata mitmed kilomeetrid enne sihtmärgini jõudmist. Samas ei ole sellised pommid järjekindlalt täpselt.

Alates Ukraina suvise vastupealetungi algusest lõunarindel on samas Vene sõjahelikopterid osutunud efektiivseks. Siiski ei ole Venemaa suutnud viimastel nädalatel genereerida samal määral efektiivset õhujõudu lõunarindel.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9fD0Axaaaf



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ny7zQjiuMP — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 7, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 540 sõdurit ja 12 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 250240 (võrdlus eelmise päevaga + 540);

- tankid 4244 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 8270 (+8);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4977 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 709 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 467 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4154 (+28);

- tiibraketid 1377 (+18);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7451 (+10);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 735 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.