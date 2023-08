Zelenski: Venemaa tulistas nädalaga välja 65 raketti ja 178 ründedrooni

Oluline esmaspäeval, 7. augustil kell 8.07:

- Ukraina peastaap: tõrjusime Vene vägede rünnaku Avdijivka peale;

- Vene väed tegid Dnipropetrovski oblastile raketirünnaku;

- Kiiev: kõik Jeddah kõnelustel osalenud riigid toetasid Ukraina territoriaalset terviklikkust (Venemaad polnud kutsutud);

- FT: Hiina liitlaste hinnangul oli Hiina osalus Jeddah kõnelustel konstruktiivne;

- Zelenski: Venemaa tulistas nädalaga Ukraina pihta 65 raketti ja 178 ründedrooni, sh 87 Shahedi;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 540 sõdurit ja 12 suurtükisüsteemi.

Venemaa teatas drooni allatulistamisest Kaluga oblastis

Vene Kaluga oblasti kuberner Vladõslav Šapša teatas esmaspäeva hommikul, et kell 2.30 tulistas Vene õhutõrje alla mehitamata drooni Kaluga oblastis.

Ukraina peastaap: tõrjusime Vene vägede rünnaku Avdijivka peale

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt hoiavad Ukraina väed Kupjanskis kaitset ning tõrjusid edukalt Vene vägede rünnakud Petropavlivkast idas Harkivi oblastis. Bahmutist põhja pool hoiavad Ukraina väed kaitset Diliivkas. Samuti tõrjuti edukalt Vene vägede rünnak Avdijivkale hooliamta Vene vägede ägedast suurtükitulest ja õhurünnakutest. Samuti hoiti kaitseliine Marijinkas ja Krasnohorivkas. Zaporižžja suunal tegid Vene väed peastaabi väitel edutud rünnakut Robotõne vastu.

Peastaab tõi oma rindeülevaates esile kuidas Vene väed püüavad enda kaotusi varjata. Näiteks olevat Hersoni oblastisse Tšaplinkasse saabunud kaks autotäit hukkunud Vene sõdureid, kes maeti kahte eri kohta.

Vene väed tegid Dnipropetrovski oblastile raketirünnaku

Dnipropetrovski oblasti sõjalise administratsiooni ülema Serhi Lõsaku sõnul tegid Vene väed öösel oblastis asuvale Sõnelnõuki piirkonnale raketirünnaku, mis põhjustas põlengu. Keegi rünnakus kannatada ei saanud.

Kiiev: kõik Jeddah osalised toetasid Ukraina territoriaalset terviklikkust

Saudi-Araabias Jeddah's osales 42 riigi esindajad arutamaks Vene-Ukraina sõja lõpetamist. Ukraina valitsuse teatel nõustusid kõik (sh Hiina), et igasuguse rahulepingu aluseks peab olema Ukraina territoriaalse terviklikkuse austamine, vahendas Politico.

Ukraina presidendi kantselei ülema Andri Jermaku sõnul toimusid ka mitmed kahepoolsed kõnelused arutamaks võimalikke Ukraina vilja eksportimise võimalusi. Samuti arutati võimalikku Katari kaasamist sõjavangide vahetuse protsessi.

FT: Hiina liitlaste hinnangul oli Hiina osalus Jeddah kõnelustel konstruktiivne

Hiina rahvavabariik andis märku soovist osaleda ka tulevastel Ukraina konflikti lahendavatel rahvusvahelistel konverentsidel, kinnitasid Euroopa riikide ametiisikud Financial Timesile. Samuti peeti Hiina osalust Jeddah kõnelustel Saudi-Araabias konstruktiivseks. Vene-Ukraina sõda lõpetamise konverentsile Venemaad ei kutsutud.

Kõneluste aluseks oli Kiievi välja pakutud kümnest punktist koosnev rahuettepanek. Hiina teatas enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale piirideta partnerlusest Venemaaga. Hiina on oma avalikes sõnavõttudes püsinud Vene-Ukraina sõja suhted vaoshoitud. Samas külastas Hiina liider Xi Jinping märtsikuus Vladimir Putinit, mis oli üks esimesi Xi välisreise peale koroonapiirangute lõppu Hiinas.

Jeddah kohtumisel osalesid ka Brasiilia, Türgi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit.

Zelenski: Venemaa tulistas nädalaga välja 65 raketti ja 178 ründedrooni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises, et lääneliitlaste poolt antud õhutõrjesüsteemid on väga efektiivsed. Zelenski sõnul tulistasid Vene väed ainuüksi viimase nädala jookul Ukraina pihta 65 raketti ja 178 ründedroon, sh 87 Shahedi. Kuigi Zelenski sõnul tulistati enamust nendest alla, siis ei maininud ta kui suur osakaal sai alla tulistatud.

ISW: Ukraina rünnakud sildadele on osa Ukraina vastupealetungi strateegiast.

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Ukraina rünnakud Tšonhari ja Heinišeski sildadele osa laiemast Ukraina vastupealetungi strateegiast. Mõttekoja analüütikute sõnul on kahe võtmesilla ründamine oluline, kuna see sunneb Vene vägesid sõitma pikemalt. Rünnakud sildadele võimaldavad Ukrainal tekitada tulevikuks sobivad tingimused pealetungioperatsioonideks.

