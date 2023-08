Eesti suurimad erametsa omanikud on Raul Kirjanen, Andres Rätsepp ja Anders Anderson

Eesti suurim metsaomanik on Eesti riik, eraomandis kuulub enim metsa Foreko OÜ-le, mille omanikud on Raul Kirjanen, Andres Rätsepp ja Anders Anderson, järgnevad Tornator ja Vestman Grupp.

Lähtuvalt portaali Maad.ee MaaKorraldaja andmebaasist kuulub Eesti riigile 1,11 miljonit hektarit metsa, mis jaguneb Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), maa-ameti, riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK), kaitseliidu, Eesti Energia, Enefit Poweri ja Riigi Kinnisvara vahel.

Enamus riigi metsamaast (1,03 miljonit hektarit) kuulub RMK alla. Maa-ameti valduses on 50 109 hektarit metsa ning RKIK-i hallata on 23 898 hektarit metsamaad.

Eesti suuruselt teise metsaomaniku Foreko OÜ alla kuuluvad Roger Puit AS 32 425 hektari, Valga Puu OÜ 19 550 hektari, Karo Mets OÜ 7880 hektari ja Voore Mets OÜ 388 hektari metsamaaga. Seega kuulub grupile kokku 60 243 hektarit metsa. Varem kandis osaühing nime Graanul Mets ning selle omanikeringi kuuluvad äriregistri andmetel Raul Kirjanen, Andres Rätsepp ja Anders Anderson.

Kolmandal kohal on Tornator Eesti OÜ, millele kuulub 58 113 hektarit metsa. Äriregistris on ettevõtte tegelikuks kasusaajaks märgitud Mikko Koivusalo, kel on Soome kodakondsus.

Vestman Grupp haldab 20 462 hektarit metsamaad ning see on jaotatud Metsamaahalduse AS ja Põlluvara AS vahel. Enamus grupi metsa (19 877 hektarit) kuulub just Metsamaahalduse AS-ile. Äriregistri andmetel on grupi omanikud Aivar ja Merit Berzin.

Suuruselt viies metsaomand kuulub Toomas Aabile ja Urmas Rahnelile, kes on Metsagrupp OÜ, Oks Trading OÜ, Halkrika OÜ ja Karistaale OÜ omanikud. Kokku on osaühingute all 18 792 hektarit metsa.

Samas suurusjärgus kuulub metsa Ingka Investments Estonia OÜ-le, mille metsamaa suurus on 18 369 hektarit. Äriregistris on ettevõtte tegelikuks kasusaajaks märgitud rootslane Johan Kuylennstierna. Samas on Ingka Investements Estonia osa Ingka Groupist. See on aga Hollandi ettevõtte, mis tegeleb muuhulgas IKEA frantsiisidega.

Södra Metsad OÜ omandisse kuulub 15 341 hektarit metsa, selle emafirma on aga Rootsist pärit ettevõte Södra.

Edetabelis on järgmine Andras Kaasik, kellele kuulub lisaks isiklikule metsomandile ka Baltwood AS ja Tarmets AS alt kokku 13 999 hektarit metsamaad. Baltwood AS-i teiseks kasusaajaks on äriregistris märgitud ka Ilmar Tanilsoo.

Suuruselt üheksas metsaomanik on kontsern A&P Mets AS, mille omandis on 13 025 hektarit metsa. Etteõvtte tütarfirmad on ka Sakala Põldur OÜ, Lemeks Jõgeva AS, Lemeks Põlva AS, Lemeks Tartu AS, Lemeks Võru AS ja Lemeks Mets AS. Ettevõtte omanikeks on Ants Aidla ja Jüri Külvik. Viimasele kuulub ka Sakamalaad OÜ alt 154 hektarit maad.

Kümnendal kohal on metsaomanikud Soomest: Ari Aarno Juhani Anttonen, Olli Petri Johannes Haltia ja Peter Valdemar Immonen. Ühes osaühingute Palumetsa, Estonian Sustainable Forestry ja Karusamblaga kuulub neile 12 028 hektarit metsa. Lisaks kuulub Haltiale ka Metsnik OÜ, mille hallata on 666 hektarit metsa.

Füüsilised isikud metsa väga aktiivselt ei majanda

Keskkonnaagentuuri põhjalik analüüs ulatub vaid 2019. aastani. Toona kuulus erametsaomanikele 1,11 miljonit hektarit metsamaad, sellest 58,2 protsenti füüsilistele isikutele ja 41,8 protsenti ettevõtetele.

Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun ütles ERR-ile, et reeglina on ettevõtted aktiivsemad metsamajandajad kui füüsilised isikud. "Viimaste hulgas on omajagu ka neid, kes metsas ainult loodusel toimetada lasevad – metsaomand võib olla majanduslikus mõttes tagasihoidlik, mistõttu lastaksegi metsal omasoodu sirguda," selgitas ta.

Aun tõi välja, et Eesti metsadest on ligi kolmandik kaitse all.

"See on aga ametlik osa, on hulgaliselt erametsaomanikke, kes loodusväärtuste hoidmise on metsa omamisel esiplaanile seadnud. See ongi eraomandi mitmekesisuse väärtus: on aktiivseid metsakasvatajaid, hobimetsaomanikke, seenemetsa hoidjaid, metsas puhkuse nautijaid. Väga erinevaid kombinatsioone, kusjuures ühe või teise kasutusviisi eelistamine ei tähenda teiste välistamist," lisas ta.