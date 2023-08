Poola suurendab heidutuseks sõdurite arvu piiril Valgevenega 10 000-ni

Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak kinnitas Poola raadiole antud intervjuus, et piiril Valgevenega suurendatakse sõdurite arvu ligikaudu 10 000-ni. Nendest sõduritest 4000 toetavad otseselt Poola piirivalvet ja veel 6000 püsivad reservis. Ministri sõnul on need sõdurit mõeldud heidutuseks, et keegi ei julgeks Poolat rünnata.

Blaszczak ütles samas intervjuus, et ei saa eirata ka Valgevene helikopterite tungimist Poola õhuruumi, nimetades seda provokatsiooniks. Blaszczaku sõnul juhtub kõik Valgevenes koordineeritult Venemaaga.

Poola piirivalve teatel püüavad migrandid kahjustada ka Poola-Valgevene piiril olevat barjääri. Piirivalvurite sõnul ärgitavad migrante seda tegema Valgevene eriteenistused, kes soovivad suunata ebaseaduslikku migratsiooni läbi Poola mujale Euroopa Liitu. Mariusz Blaszczak kinnitas, et Poola kaalub selliste provokatsioonide jätkumise korral kõikide piiripunktide sulgemist Valgevenega.

Sel aastal on tehtud juba rohkem kui 19 000 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Eelmisel aastal oli neid vähem kui 16 000. Eriline rekordkuu oli juuli, kui Poola piiri püüdis ebaseaduslikult ületada pea 4000 inimest. Selliseid numbreid pole nähtud alates 2021. aastast, mil Valgevene režiim alustas oma hübriidoperatsioone.

Poola-Valgevene piiril on pinged kasvanud sestsaadik kui Vene palgasõdurite grupeeringu Wagner võitlejad suundusid Valgevenesse peale Wagneri mässu juunis. Valgevene kaitseministeerium teatas eelmisel kuul, et korraldab Wagneri võitlejatega ühise sõjalise õppuse.

Wagneri grupi Valgevenesse suundumise tõttu sulges ka Leedu hiljuti kaks oma piiripunkti Valgevenega. Poola peaminister ja Leedu president kohtusid hiljuti niinimetatud Suwalki koridoris, kus hoiatasid Moskva ja Minski korraldatud provokatsioonide eest.