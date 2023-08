Kotikaubandus Venemaalt jätkub, kuid ostlejad peavad arvestama sanktsioonidega

Rubla kursi langus ärgitab inimesi Venemaalt kaupu tooma. Põhiliselt tuuakse üle piiri toiduaineid, aga ka riideid ja hügieenitarbeid. Piirkaubanduse harrastajad peavad arvestama sanktsioonidega, sest keelatud kaupade nimekiri on väga pikk.

Narva valuutavahetuspunktides pakuti kolmapäeva keskpäeval ühe euro eest 100 rubla. See on küll ametlikust kursist viie rubla võrra vähem, kuid sellele vaatamata on kurss väga soodne.

Piiril käib vilgas sagimine. Venemaalt saabujad kiidavad oma oste.

"Spordijalatsid, kõiksugu toiduained, näiteks kartulikrõpsud. Meil maksab suur pakk krõpse ligi viis eurot, mina ostsin 1.50 eest. Pea kõik toiduained on seal pea kaks korda odavamad," ütles Kohtla-Järve elanik Aleksei.

"Päevalilleõli 77 rubla, šokolaaditahvlid 70 rubla tükk, meil maksavad nad kolm eurot. Munad 56 rubla. Peab tollitöötajatelt küsima, mida võib ja mida ei tohi," rääkis Narva elanik Viktor.

Tollitöötajad rubla kurssi ei jälgi, nende jaoks on kotikaubandus igapäevane töö.

"Läbi aegade on olnud üks ja sama reegel – kõike, mis on teisel pool piiri odavam, tahetakse tuua. Lihtsalt praegu sanktsioonid on jätnud oma jälje ehk siis kõiki asju tuua ei tohi," ütles Ida tollipunkti juhataja Virgo Treinbuk.

Sanktsioonikaupu on sadu ja tihti satub lubatud toiduainete sekka ka kaupu, mida Eestisse tuua ei tohi.

"Alkohol, sigaretid, siin on väetisi, mööbel ja metallesemed on erinevad, alates mangaalidest kuni teraskonstruktsioonideni," loetles Treinbuk.

Tema sõnul sõltub palju kauba kogusest ehk näiteks ühe šampoonipudeli pärast lärmi ei tehta, kuid kaks võivad küsimusi tekitada. Sama käib ka riietusesemete kohta. Igal juhul soovitab toll enne üle küsida, mis on piiril lubatud ja mis mitte.