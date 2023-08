Oluline 18. augustil kell 5.55:

- USA kiitis heaks hävitajate saatmise Ukrainasse Hollandist ja Taanist;

- Moskva ärilinnakut tabas taas droonirünnak;

- CNN: Ukraina kasutas Urožaine asula tagasi vallutamiseks kobarlaskemoona.

USA kiitis heaks hävitajate saatmise Ukrainasse Hollandist ja Taanist

Ühendriigid kiitsid heaks hävitajate F-16 saatmise Taanist ja Hollandist Ukrainasse, teatasid reedel uudisteagentuurid Reuters ja UNIAN. Hävitajad saadetakse kohe pärast piloodikoolituse läbimist.

Reutersi andmetel on USA Taanile ja Hollandile ametlikult kinnitanud, et kiirendavad kõigi nende lennukite Ukrainale üleandmiseks vajalike formaalsuste kinnitamist niipea, kui Ukraina pilootide väljaõpe on lõppenud. Taani ja Holland on hiljuti selliseid tagatisi taotlenud.

Üks tundmatuks jääda soovinud Ühendriikide riigiametnik ütles Reutersile, et USA välisminister Anthony Blinken saatis Taani ja Hollandi võimudele kinnitused, et riikide vastavad taotlused rahuldatakse.

"Kirjutan, et väljendada USA täielikku toetust nii hävitajate F-16 üleviimisel Ukrainasse ja ka Ukraina pilootide koolitamisele kvalifitseeritud F-16 instruktorite poolt," ütles Blinken kirjas.

Lisaks toonitas USA välisminister, et hävitajate F-16 üleandmine võimaldab Ukrainal uutest võimekustest täit kasu saada niipea, kui esimene pilootide rühm on oma väljaõppe lõpetanud.

Moskva ärilinnakut tabas taas droonirünnak

Venemaa pealinna Moskvat tabas reede varahommikul taas droonirünnak. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et õhutõrje lasi alla drooni, mille rusud kukkusid ärilinnakusse. Venemaa kaitseministeerium süüdistas Ukrainat uues droonirünnakus, vahendas Ukrainska Pravda.

"Täna öösel hävitasid õhutõrjejõud Moskvasse tungimise katsel drooni. Drooni rusud langesid Expo keskuse alale ega põhjustanud hoonele olulist kahju. Ohvreid ei ole," väitis Sobjanin.

