USA hinnangul on Venemaa sõjas kaotanud ligi 300 000 sõdurit

Ukraina ja Venemaa on kahe peale kokku kaotanud sõjas ligi pool miljonit sõdurit. Mõlema poole sõjakaotuste arve on keeruline täpselt hinnata.

Ajalehega The New York Times suhelnud ja anonüümseks jääda soovinud USA valitsusametnikud ütlesid lehele, et Venemaa on sõjas Ukraina vastu kaotanud ligi 300 000 sõdurit. Nendest 120 000 on sõjas hukkunud ja ligikaudu 170 000 kuni 180 000 on saanud viga.

Ukraina sõduritest on hukkunud hinnanguliselt 70 000 ja viga on saanud ligikaudu 100 000 kuni 120 000 sõdurit. Seega on kahe riigi peale sõjalised kaotused ligi pool miljonit inimest. ÜRO hiljutise hinnangu kohaselt on Ukrainas hukkunud kuni 10 000 tsiviilisikut, kuid tegelik hukkunute arv on teadmata.

The New York Times teatas selle aasta veebruaris, et mitme USA allika sõnul on Venemaa sõjas Ukraina vastu kaotanud 200 000 sõdurit. Briti kaitseminister Ben Wallace ütles selle aasta märtsis, et Venemaa on sõjas kaotanud 220 000 sõdurit.

Sõjaliste kaotuste hulka arvestatakse üldiselt kõik isikud, kes on hukkunud, viga saanud, haiged, kinni peetud, vangi langenud või kadunuks jäänud. Vene-Ukraina sõja kaotusi hinnatakse nii satelliitpiltide, pealtkuulatud side, sotsiaalmeedia ja kohapealse meedia teadetel ning mõlema valitsuse ametlikul aruandlusel. Täpsete arvude kindlaksmääramine on äärmiselt keeruline ja hinnangud varieeruvad isegi USA valitsuse sees.

USA valitsusametnikud hoiatasid oma hinnangutes lehele, et Venemaa kipub süsteemselt pisendama nii sõjas hukkunute kui ka viga saanute arve. Samuti ei avalda Kiiev ametlikke sõjakaotuste numbreid.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kinnitas 2022. aasta lõpus, et Ukraina on sõjas kaotanud 10 000 kuni 13 000 sõdurit.

Analüütikute hinnangul on Ukrainal 500 000 sõdurit, mille hulka kuuluvad nii elukutselised sõdurid, reservväelased ja paramilitaarsed üksused. Venemaal on samas ligikaudu 1,33 miljonit sõdurit kui arvestada juurde reserv ja paramilitaarsed üksused. Viimasest kategooriast suure osa võtab enda alla Wagneri palgasõdurite grupeering, kes enam Ukrainas aktiivselt lahingutegevuses ei osale.

Viimane USA ametlik avalik sõjakaotuste hinnang sai avalikuks 2022. aasta novembris, mil USA staabiülemate ühendkomitee ülem kindral Mark Milley ütles, et mõlema poole sõjakaotused on üle 100 000. Samas ütlesid USA valitsusametnikud eraviisiliselt juba tollal, et mõlema poole kaotused on pigem lähemalt 120 000 hukkunud ja viga saanud sõdurile.

Ameerika Ühendriigid kaotasid ligi 20 aasta jooksul Vietnamis ligikaudu 58 000 sõdurit. Aastatel 2001 kuni 2021 hukkus Afganistanis tolle riigi julgeolekujõududest ligikaudu 69 000. Nõukogude Liit kaotas Afganistanis pea kümne aasta jooksul ligi 15 000 sõdurit hukkunutena.