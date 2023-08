Sotsiaalkindlustusameti Tallinna teenindusbüroo kolib Paldiski maanteele

Amet andis teada, et klienditeenindus kolib, kuna praeguses asukohas Endla 8 lõppeb Tallinna linnaga rendileping. Büroo uues asukohas Paldiski maanteel asub ka SKA peakontor.

"Uus klienditeenindussaal on esimesel korrusel ja ühel tasapinnal, mis tagab ligipääsu nii lapsevankri kui ratastooliga. Märgatavalt suurem on ootesaali ala. Klienditeenindusboksides saab inimesi turvaliselt nõustada ka delikaatsetel teemadel," ütles SKA kliendisuhete juht Liis Mesi.

SKA tõdes, et asukohamuudatus võib inimestele kaasa tuua ebamugavusi, kuid samas teatas amet, et mitmeid toiminguid saab teha ka SKA iseteenindusportaalis.

Mesi ütles ERR-ile, et iseteeninduse kaudu saab küsida küsimusi kui ka erinevaid taotlusi esitada, büroo külastamine on seejuures aasta-aastalt vähenenud.

"Septembrist alates on iseteeninduses võimalik ka broneerida aega meie klienditeenindajate juurde, et saada nõu pensioni, peretoetuste või puude raskusastme taotlemise kohta. Lisaks hüvitistega seotud nõustamisele on seal võimalik aega broneerida meie teenustele nagu lasteabi, lastemaja ja perelepitus," sõnas Mesi.

Aastas külastab sotsiaalkindlustusameti Tallinna klienditeenindust ligikaudu 40 000 inimest.