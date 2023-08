USA suurendab Ukraina tarbeks 155mm suurtükimürskude tootmist

Oluline 21. augustil kell 6.14:

- USA suurendab Ukraina tarbeks 155mm kaliibriga mürskude tootmist;

- Tarnavski: Vene väed kaotasid üle 230 sõduri ööpäevas Lõuna-Ukrainas;

- Taani ja Holland lubasid nädalavahetusel Ukrainale F-16 hävituslennukeid;

- Ukraina: Venemaa tahab tuua Mariupolisse 300 000 venelast.

USA suurendab Ukraina tarbeks 155mm mürskude tootmist

Ameerika Ühendriikide 155mm kaliibriga suurtükimoona tootmine peaks peatselt jõudma pea kahekordsele tasemele võrrelduna Vene invasiooni eelse ajaga, kirjutas The Washington Post. USA tootis enne 2022. aasta veebruari ligikaudu 14 000 suurtükimürsku iga kuu. Aastaks 2025 on võetud sihiks miljoni suurtükimürsu tootmine. USA valitsusametnikud pole samas kinnitanud, et milline osakaal nendest mürskudest on mõeldud Ukrainale ja kui palju mürske läheb USA reservidesse.

USA armee minister (United States Secretary of the Army) Christine Wormuth ütles see kuu ajakirjanikele, et USA kavatseb suurendada ka enda suurtükimoona reserve ja hoida neid kõrgemal tasemel. Wormuthi sõnul on see osutunud üheks Ukrainas toimuva sõja õppetunniks.

Üheks suurtükimoona tootmise suurendamise väljakutseks on ostunud üleilmne lõhkeainete puudus. Näiteks ei tooda Ameerika Ühendriigid enam ise trotüüli (TNT) ning on enda moona puhul pigem kasutanud selle asemel lõhkeainet IMX, millel on väiksem planeerimatu detoneerumise risk. Seetõttu otsib USA uusi trotüüli allikaid.

Üheks põhiliseks tarnijaks on osutunud Poola, kuid samuti võib võimalikuks tarnijaks osutuda Jaapan. Varem sai USA trotüüli ka Ukrainast ettevõttelt Zarya, kuid selle ettevõtte territoorium Ida-Ukrainas on nüüd Vene okupatsioonivägede kontrolli all.

Alates Venemaa täieulatuslikust sõjalisest kallaletungist Ukrainale on USA Ukrainale mõeldud relvastuse tootmise tarbeks eraldatud 44,5 miljardist dollarist nüüdseks lepingutega katnud 18,2 miljardi väärtuses ehk kogusummast 40,8 protsenti.

Tarnavski: Vene väed kaotasid üle 230 sõduri päevas Lõuna-Ukrainas

Ukraina Tauria suuna vägede ülem brigaadikindral Oleksandr Tarnavski pühapäevaõhtuse teate kohaselt kaotasid Vene väed viimase ööpäeva jooksul 232 sõdurit, kellest 79 hukkus ja 153 sai viga. Väidetavalt hävitati samas ajavahemikus 27 Vene sõjatehnika ühikut, kuus laskemoonaladu ja üks juhtimispunkt ning vaatluspunkt.

Taani ja Holland lubasid Ukrainale F-16 hävituslennukeid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski käis pühapäeval Madalmaades ja seejärel Taanis. Mõlemad riigid lubasid tarnida Ukrainale F-16 hävituslennukeid peale Ukraina pilootide ja inseneride väljaõppe lõppu. Hollandi peaminister Mark Rutte ütles pühapäeval, et Holland ja Taani annavad vajalike tingimuste täitmisel Ukrainale F-16 hävitajaid, kuid ei saa veel täpsustada mitu. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul tarnitakse Ukrainale 42 hävitajat.

Taani kaitseministeeriumi teatel alustavad Ukraina piloodid F-16 hävituslennukite väljaõpet juba augustis. Väljaõppesse kaasatakse 11 riiki.

Ukraina piloodid saavad esmalt Ühendkuningriigis inglise keele õpet, kuna kõik lennukite kasutamise õppematerjalid ja instruktsioonid on inglise keeles, enne kui nad hakkavad õppelennukitega lendama. Seejärel treenivad nad propellerlennukitel ja lendavad teistsugusel prantslaste kasutataval reaktiivtreeneril, ütles USA õhujõudude ülem Euroopas ja Aafrikas, kindral James Heckeri. Tema sõnul ei jõua see tõenäoliselt lõpule enne aastavahetust.

Ukraina teatas eelmisel kolmapäeval, et ei eelda F-16 hävitajate jõudmist oma õhujõudude kätte enne järgmist aastat.

Peale Hollandi ja Taani käis Ukraina president Volodõmõr Zelenski laupäeval Rootsis. Rootslastelt palus Zelenski nende Gripen hävituslennukeid, vahendas Reuters.

Ukraina: Venemaa tahab tuua Mariupolisse 300 000 venelast

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel plaanivad Vene väed tuua vallutatud Mariupoli linna 300 000 venelast. Selline siht on võetud aastaks 2035.

Selle tarbeks on Kreml loonud eelistingimusel kodulaenu pakkumiseks ning samuti on kavas tuua inimesi Venemaa vaesematest regioonidest. Samal ajal on kohalikke elanikke sunni korras küüditatud Vene Föderatsiooni territooriumile. Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse hinnangul vastavad need märgid genotsiidi tunnustele.