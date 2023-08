Vene õhutõrje tulistas Moskva oblastis alla kaks Ukraina drooni

Oluline 22. augustil kell 6.08:

- Sobjanin: Vene õhutõrje tulistas Moskva oblastis alla kaks drooni;

- Zelenskiga kohtub Kreekas ka Serbia presidendi Aleksandar Vučićiga. Vučići sõnul on Kreekasse kutsutud ka Kosovo esindaja, keda ei tunnusta ei Kreeka, Serbia ega Ukraina;

- Wagneri asutaja Prigožin on enda väitel Aafrikas.

Vene õhutõrje tulistas Moskva oblastis alla kaks drooni

Moskva linnapea Sergei Sobjanini teatel tulistas Vene õhutõrje teisipäeva hommikul alla kaks drooni. Sobjanini teade ilmus Telegrami kell 03.31. Üks droon tulistati alla Krasnogorski piirkonnas ja teine Tšatsovi kandis.

Lisaks teatas Vene kaitseministeerium kahe Ukraina drooni taevast alla toomisest 40 kilomeetri kaugusel Krimmi poolsaarest. Droonide vastu kasutati elektroonilise sõjapidamise vahendeid. Venemaa väitel kukkusid need droonid Musta merre, vahendas Interfax. See intsident toimus väidetavalt eile kell 23.00.

Peale selle teatas Vene kaitseministeerium kahe Ukraina alla toomisest Brjanski oblastis. Selle tarbeks kasutati väidetavalt samuti elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Zelenskiga kohtub Kreekas ka Serbia presidendi Aleksandar Vučićiga

Serbia president Aleksandar Vučić ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et ta kohtub Kreekas Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Vučići sõnul toimub kohtumine Zelenski palvel. Vučići sõnul kavatsevad nad kõneleda Kosovos toimuvast, tunnustamata territooriumi tunnustamisest ja teistest küsimustest, vahendas Serbia RTS.

Aleksandar Vučić ja Ukraina president vestlesid põgusalt ka Euroopa poliitilise kogukonna kohtumisel Moldovas selle suve alguses.

Aleksandar Vučić ütles Serbia meediale, et tema arust on Kreekas plaanitav kohtumine veidra formaadiga, kuid selle osas peab täpsemat küsima kreeklastest võõrustajatelt. Näiteks on kohale kutsutud ka Kosovo esindaja, kuigi Kreeka ei tunnusta Kosovot iseseisva riigina. Osaliselt tunnustatud Kosovo riiki ei tunnusta ametlikult ka Serbia, kes peab seda enda provintsiks. Samuti ei tunnista Kosovot ka Ukraina.

Venemaa president Vladimir Putin on varem toonud Kosovo iseseisvust esile pretsedendina, mis õigustas temas sõnul Krimmi lahkulöömist Ukrainast, kirjutas 2014. aastal Balkan Insight.

Serbia presidendi Aleksandar Vučić sõnul osalevad Kreeka kohtumisel ka rumeenlased ja bulgaarlased, kuid ungarlased ei osale. Serbial on ajalooliselt tugevad suhted Venemaaga ning erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest ja Euroopa Liidust ei ole nad kehtestanud Venemaa suhtes sanktsioone.

Wagneri asutaja Prigožin on enda väitel Aafrikas

Vene palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin teatas teisipäeval, et on Aafrikas. Prigožin väitis seda videos, mis postitati ühte Wagneri grupiga seotud Telegrami kanalisse, vahendas The Kyiv Independent.