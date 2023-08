Ukraina hävitas droonirünnakuga kaks Vene Tu-22M3 strateegilist pommitajat

Ukraina droonirünnakutes Vene Soltsõ ja Tšaikovka lennuväljadele hävis täielikult kaks Vene õhuväe Tu-22M3 strateegilist pommitajat, kinnitas allikas Ukraina luures Ukrainska Pravdale. Veel kaks lennukit olevat saanud kahjustada.

Sama allika kinnitusel rünnati neid lennuvälju droonidega Vene Föderatsiooni territooriumilt. Soltsõ asub Ukraina piirist ligikaudu 650 kilomeetri kaugusel.

Eraldiseisvalt hindas hommikuses rindeülevaates Suurbritannia kaitseministeerium, et hiljutises rünnakus Soltsõ-2 õhubaasile hävis suure tõenäosusega üks Vene Tu-22M3 keskmaa pommitaja ning seda rünnati droonidega Venemaa enda pinnalt. Ka Vene kaitseministeerium kinnitas, et toimus droonirünnak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/WYHfB5NZIN



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Ab4QQUyeMF — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 22, 2023

Britid tõid esile, et venelased on korduvalt kasutanud Tu-22M pommitajaid ebatäpsete, algselt suurte laevade vastu mõeldud rakettide väljatulistamiseks Ukraina pihta. Samuti kasutati neid täieulatusliku invasiooni alguses Mariupoli pommitamiseks juhitamatute pommidega.

Kuna see on vähemalt kolmas Ukraina edukas rünnak Venemaa pikamaa lennukite lennuväljade vastu, siis see tekitab taas küsimusi Venemaa suutlikkuse osas kaitsta enda strateegilisi rajatisi riigi sügavuses, hindas Briti kaitseministeerium.

Tu-22M3 võeti Nõukogude Liidu poolt kasutusele 1970ndatel. Venemaa on neid lennukeid varem kasutanud Süüria, Tšetseenia ja Gruusia pommitamiseks, selgitas mõttekoda RUSI ühes oma raportis. Algselt oli see pommitaja mõeldud USA lennukikandjate ja neid kaitsva laevade grupi ründamiseks tiibrakettidega. Konkreetne lennuk suudab lennata kuni kaks korda üle heli kiiruse ehk kuni 2300 kilomeetrit tunnis.

Venemaal on selliseid lennukeid alles ligikaudu 60, selgitas BBC. Tu-22M3 suudab endaga kaasas kanda kuni 24 000 kilogrammi relvastust, sh nii juhitamatuid pomme kui ka rakette.

Vene lennuvälja Novgorodi oblastis Soltsõs rünnati droonidega 19. augustil ning Kaluga oblasti Tšaikovka lennuvälja 21. augustil.

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx Vene sõjakaotuste nimekirjas on ära märgitud kahe Vene strateegilise pommitaja Tu-22M3 kaotus. Nendest üks on Oryxi nimistus märgitud kui hävinud ja teine on märgitud kahjustada saanuks. Lisaks on kahjustada saanud üks Vene Tu-95MS strateegiline pommitaja.

Strateegilised pommitajad on varem olnud ka Ukraina õhuväe relvastuses, kuid START relvastuskontrolli leppe alusel pidi Ukraina hävitama oma 11 Tu-160 strateegilist pommitajat, 27 Tu-95 strateegilist pommitajat ja lisaks sellele 483 Kh-55 õhust välja tulistatavat tiibraketti. Veel 11 raskepommitajat ja 582 tiibraketti anti kokkuleppe alusel 1999. aastal Venemaale. USA abiga likvideeriti ka Ukraina Tu-22M pommitajad.