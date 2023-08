Varem Venemaale kaupa viinud veoettevõtted korraldavad oma tegevust ümber

Pärast seda kui Venemaa Ukrainas sõda alustas, on Euroopa Liit kehtestanud riigile järgemööda sanktsioonipakette, mille tõttu on keelatud väga paljude toodete Venemaale viimine ja sealt toomine ning kaubavood selles suunas on järjest kahanenud.

Viimane Euroopa Liidu sanktsioonide pakett hakkas kehtima tänavu 23. juunil ja selle kohaselt keelati muu hulgas kaupade ja tehnoloogia transiit läbi Venemaa, et võidelda sanktsioonidest kõrvalehoidmise vastu.

Stark Logistics on maanteetranspordi vallas tegutsenud aastakümneid ja ettevõttes on tööl ka eraldi Venemaa-suuna logistikajuht. Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag ütles ERR-ile, et tegelikkuses neil Venemaale vedusid enam praktiliselt ei ole.

"Eesti kliendid, partnerid, kellega koostööd tegime, kellele vedusid tegime, tõmbasid otsi kokku. Meie mahud on ka nii ära kukkunud, et oleme ümber orienteerunud. Autod sõidavad nüüd Baltikumi, Skandinaaviasse, Poolasse," tõdes ta.

Lisaks sellele, et peaaegu kõik kaubad on sanktsioonide all, ei ole Kraagi sõnul ettevõte ka ise selles suunas pingutusi teinud, et Venemaa-vedusid alal hoida. Praegused vähesed sõidud ongi viimased koormad. "Osalt tehaste jääkide äratoomine-viimine, et saaks ära lõpetada," täpsustas ta.

Kraagi sõnul on sarnane olukord ka teistes veoettevõtetes, kelle Venemaa vedude mahud kukuvad ja paljud struktureerivadki tegevuse ümber. Venemaaga ei taheta koostööd teha ning see on väga piiratud, kahanev trend.

Sarnaselt kirjeldas olukorda ka Vervo Eesti OÜ juhataja Dmitri Beloussov.

Ettevõtte kodulehel oleva info kohaselt pakuvad nad ka kaubavedu Venemaale, aga tegelikult ei vii nad sinna enam midagi. Beloussov ütles, et praegu on peaaegu võimatu midagi sellel suunal teha.

"Reaalselt ammu ei tegele. Ei ole väga kaupa, mida sinna vedada võiks või vastupidi," tõdes ta.

Ehkki enne sõda Ukrainas tegeles Vervo veidi ka kauba Venemaale transportimisega, siis pole see Beloussovi sõnul nende jaoks kunagi aktiivne tegevussuund olnud. Praegu aga ammugi mitte.

"Põhimõtteliselt mitte midagi ei liigu ja need firmad [kes varem Venemaa vedudele keskendusid] müüvad autosid või tegelevad muude suundadega, Euroopasse vedamisega," tõdes ta.

Erinevate Eesti veofirmadega suheldes ei õnnestunud ERR-il leida ühtki sellist, kes praegu aktiivselt Venemaa vedusid teeks. Põhimõtteliselt siiski Venemaale vedude tegemist ettevõtted lõpetanud ei ole.