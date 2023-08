Kantar Emori uuring: 70 protsenti inimestest ei toeta automaksu

Üle poole Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valijatest toetab valitsuse kavandatavat automaksu, samas valdav enamus Eesti inimestest on automaksu kehtestamise vastu, selgub Kantar Emori läbi viidud uuringust.

70 protsenti inimestest ütles, et pigem ei toeta või ei toeta üldse automaksu. Iga neljas inimene vastas, et toetab kas täielikult või pigem toetab automaksu. Vastajate seas oli viis protsenti ka neid, kes ei osanud vastata.

Kõige enam (59 protsenti) on toetajaid Reformierakonna valijate seas, samas vaid iga kümnes neist vastas, et toetab ideed täielikult.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetajate seas toetab ideed napilt üle poole (53 protsenti) inimestest ning nende seas on kõige enam (21 protsenti) neid, kes toetavad ideed täielikult. Eesti 200 valijate seas on toetus juba selgelt alla poole (38 protsenti).

Riigikogus esindatud erakondadest on toetus automaksule kõige madalam Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valijate seas, moodustades vaid neli protsenti. Isamaa Erakonna valijate seas on toetajaid viis ja Keskerakonna valijate seas seitse protsenti.

Põhimõttelisi toetajaid, kes vastasid "toetan täielikult", on Kantar Emori teatel kõige enam (16 protsenti) noorimas vanusegrupis (15-24). Nii selles kui vanusegrupis 25-34 on toetajate osakaal kokku 36 protsenti. Toetajaid on keskmisest enam kõrgharidusega inimeste ja Tallinna elanike seas.

Kantar Emor viis uuringu läbi perioodil 10.-16. august. Kokku osales veebi teel tehtud uuringus 1152 Eesti elanikku vanuses 15-84 aastat.

Sarnase tulemuse andis ka mõned nädalad varem ilmunud Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati küsitlus. Selle järgi toetab automaksu kehtestamist 21 protsenti ja selle vastu on 72 protsenti Eesti elanikest.