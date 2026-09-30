Kaks kolmandikku elanikest toetab Ülle Madise presidendiks valimist

Pea kolmandik (31 protsenti) vastanutest toetab teda täielikult ning sama palju (32 protsenti) pigem toetab.

Madise valimist presidendiks ei toeta 21 protsenti Eesti elanikest: 11 protsenti ei toeta seda üldse ja 10 protsenti pigem ei toeta. 17 protsenti vastanutest ei osanud seisukohta võtta.

"Ühiskonnas on Ülle Madisele järgmise Eesti presidendina arvestatav toetus," kommenteeris Emori uuringujuht Aivar Voog.

"Ta on õiguskantslerina olnud aastaid avalikkuses nähtav ning seetõttu enamikule elanikkonnast tuttav. Tulemus näitab, et riigikogus saavutatud laiale poliitilisele toetusele lisandub ka küllalt tugev ühiskondlik toetus."

Toetus Ülle Madise valimisele on mõnevõrra suurem 35-aastaste ja vanemate seas. Muust rahvusest elanikkonna seas on aga märkimisväärsel hulgal (35 protsenti vs eestlaste seas 13 protsenti) neid, kes ei oska hinnangut anda.

Kui vaadata toetust erakondliku eelistuse lõikes, siis uut presidenti toetavad suurel määral Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (86 protsenti), Reformierakonna (83 protsenti), Eesti 200 (83 protsenti), Parempoolsete (80 protsenti) ja Isamaa (68 protsenti) eelistajad.

Keskerakonna eelistajad on kõhklevamal positsioonil (23 protsenti ei oska hinnangut anda ning toetajaid on 34 protsenti) ning EKRE eelistajate seas on ülekaalus vastuseis (67 protsenti ei toeta).

Riigikogu valis Ülle Madise 2. septembril Eesti järgmiseks presidendiks 71 poolthäälega.

Andmed põhinevad Emori üle-eestilisel esindusliku valimiga uuringul, mis viidi läbi veebi teel 17.–24.09.2026. Küsitleti 1114 Eesti elanikku vanuses 16+.