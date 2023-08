WSJ: Hunter Bideni probleemid USA-s süvenevad

Justiitsministeerium jätkab Hunter Bideni tegevuse uurimist. Vabariiklased tahavad aga teada, kuidas Hunter Biden välismaal raha teenis ja mille eest ta palka sai.

USA justiitsminister Merrick Garland nimetas hiljuti ametisse sõltumatu erikomisjoni, mis asub uurima Hunterit seoses väidetavalt ebaseadusliku äritegevusega välismaal. Komisjoni hakkas juhtima juhtima föderaalprokurör David Weiss, kes hiljuti uuris Hunter Bidenit seoses maksu- ja tulirelva juhtumiga. See juhtum on endiselt avatud, kuna Weiss teatas hiljuti, et Hunter Bideni leping relvasüüdistuse vältimiseks on kehtetu.

The Wall Street Journal toob välja, et Hunter Bideniga seotud probleemid tekitavad presidendi meeskonnale peavalu. Presidendi liitlased lootsid, et Hunter Bideni leping prokuratuuriga summutab avalikkuse huvi presidendi poja vastu. Selle asemel teatas prokuratuur hiljem, et leping on kehtetu.

Joe Biden on aastakümneid olnud seotud USA välispoliitikaga. Lehega suhelnud inimesed ütlesid, et mõned välismaised inimesed nägid, et Hunter Biden annab juurdepääsu Washingtonile.

Välismaalt palka saamine pole USA-s kuritegu. Ka teiste presidentide sugulased on olnud seotud rahvusvaheliste firmadega. Hunter Biden seisab aga silmitsi juriidiliste probleemidega, kuna ta ei andnud oma äritegevusest aru.

Ajaleht The Wall Street Journal rõhutas, et pole ühtegi tõendit selle kohta, et president Biden oleks oma poja rahvusvahelisest äritegevusest kasu saanud. Justiitsministeerium ei uuri presidendi tegevust.

"Hunter Biden ei kaasanud oma isa äritegevusse. Tema isa ei aidanud teda selles," ütles Hunter Bideni juriidilise meeskonna pressiesindaja.

Süüdistuste kohaselt ei deklareerinud Hunter Biden aastatel 2017 ja 2018 õigeaegselt enam kui 1,5 miljoni dollari ulatuses tulu. Hunter Biden tarvitas varem järjepidevalt narkootikume, kuid teenis ja kulutas palju raha. Vabariiklased väidavad, et Hunter Biden sai nautida pillavat elustiili, kuna välismaalased andsid talle raha. Üks Kasahstani ärimees andis 2014. aastal Hunter Bidenile kalli Porsche. Varem oli see ärimees kohtunud toonase asepresidendiga.

Hunter Biden on praegu 53-aastane. Ta oli vaid kahe aastane, kui tema isa valiti senatisse. Hunter Biden kasvas üles avalikkuse vaateväljas. Hunter Biden õppis mainekas Yale'i ülikoolis, hiljem oli ta heategevusorganisatsiooni juht.

Hunter Bideni äritegevus välismaal on olnud tähelepanu all juba mitu aastat. Eelkõige on kritiseeritud tema tööd Ukraina maagaasiettevõttes Burisma, ajal kui tema isa oli asepresident. Hunter Bideni Hiina äri algas 10 aastat tagasi.

2013. aasta detsembris saabus toonane USA asepresident Joe Biden Hiinasse. Temaga oli kaasas ka Hunter Biden. Mõni päev hiljem kiitsid Shanghai võimud heaks investeerimise firma asutamise, millega hakkas koostööd tegema Hunter Biden. Shanghais asuva finants ja energiafirmaga CEFC oli seotud ka Ye Jianming. Väidetavalt tahtis CEFC-i juht Ye Jianming laiendada firma mõjuvõimu ning võttis ühendust Hunter Bideniga. Meedia teatel on Yel sidemed ka Hiina sõjaväega

"Tundub, et Ye pakkus kogu maailmas tähtsatele inimestele rahalisi stiimuleid, altkäemaksu," ütles CEFC-i tegevust uurinud Praha majanduskooli teadur Jeremy Garlick.

CEFC ja Hunter Biden asutasid USA-s ühisfirmasid. Ye kinkis Hunter Bidenile ka kalli vääriskivi. Väidetavalt pakkus Hunter Biden teeneid CEFC-le, et aidata hiinlastel äri maailmas laiendada. Lõpuks varises CEFC aga kokku ning Ye kadus avalikkuse vaateväljast.