ERJK lõpetas Reinsalu keelatud annetuse uurimise menetluse

ERJK teatas, et kuna Isamaa liige Tõnis Palts tunnistas, et kampaaniakulutuste tegemine tema ettevõtte alt oli ebakorrektne ja lubas kulud enda kanda võtta, lõpetab komisjon menetluse.

Palts lubas kõnealused 420 eurot deklareerida erakonna Isamaa KOV 2021 valimiskampaania aruandes oma isiklikest vahenditest tehtud kampaaniakuludena ning tasub need oma ettevõtte Pambos Holding OÜ ees.

Kahtlus seisnes selles, et Palts maksis väidetavalt inimestele raha, et need teeks Isamaa ja konkreetsemalt Urmas Reinsalu kasuks valimiste eel telefonikampaaniat. Seesugune tegevus kvalifitseerub aga keelatud annetusena.

Palts selgitas juulis ERR-ile, et tegi 2021. aastal Isamaale kampaaniat, samas polnud Reinsalu tema tegutsemisest teadlik. Ta ütles, et tasus kolmele helistajale telefonikõnede tegemise eest oma äriühingu arvelt, kuid polnud teadlik, et seesugune tasustamine pole lubatud.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand selgitas juulis, et kui selgub, et annetus on olnud keelatud, tuleb see tagastada ning kasusaaja peab selle aruandes ära näitama. Muid tagajärgi tegevusele ei rakendu.

Nii erakond Isamaa kui Reinsalu ütlesid ERJK-le, et neil puutub antud annetusega seos. Menetlus lõpetati kõigi osapoolte (Palts, Reisnalu ja Isamaa) suhtes.