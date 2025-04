ERJK hakkab arvutama Reinsalu saadete hinda

"Komisjoni liikmed leidsid, et nende hinnangul on põhjust selle menetlusega jätkata. Saadud koostööleping ei lükanud kuidagi ümber komisjoni eelmisel koosolekul tehtud otsust ja veendumust, et siin võib olla tegemist juriidilise isiku annetusega," ütles ERJK esimees Liisa Oviir neljapäeval ERR-ile.

Ta selgitas, et ERJK oli saanud Reinsalult vastavalt talle esitatud palvele lisainfot tema Postimehe saate kohta ning Isamaa juht saatis komisjonile ka Postimees Grupiga sõlmitud kirjaliku lepingu, millest selgus, et ta saate juhtimise eest tasu ei saa.

Komisjoni liikmed said seda koostöölepingut analüüsida ning panna see erakonnaseaduse konteksti, märkis Oviir.

Haldusmenetluse jätkamise käigus saadab ERJK nüüd Reinsalule ärakuulamiskirja, kus on toodud komisjoni argumendid, milles komisjon näitab, kus nende hinnangul on tegemist erakonnaseaduse rikkumisega. Ärakuulamiskirja igale argumendile on Urmas Reinsalul omakorda võimalik esitada vastuväiteid, selgitas Oviir.

Ärakuulamiskirja koostamisega, mis peaks sisaldama ka hinnangut eeldatava keelatud annetuse rahalisele väärtusele, läheb siiski aega, kuna see jääb välja komisjoni tavapärasest kompetentsist ning nõuab teiste valdkondade ekspertide kaasamist, tõdes Oviir. Kindlasti ei valmi kiri lähimate nädalate jooksul, kuid enne suve loodab komisjoni esimees selle siiski ära saata.

"Ma olen üsna veendunud, et me enne suve saadame selle kirja välja. Aga pigem ma ei pane ei endale ega komisjonile ajasurvet peale, sest me tahaksime jätkata seda, et me läheme menetlusega edasi ja võimalike kohustuste tekitamisega inimesele siis, kui me oleme absoluutselt veendunud, et see kohustus on õiglane ja selle kõik osad on õiglased. Me ei saa kirjutada haldusorganina ei blankovekslit, ega ka liialt suurt ega liialt väikest – me peame olema kindlad, et meie hinnang võimalikule keelatud annetuse summalisele suurusele baseerub parimal teadmisel, mis sellel hetkel komisjonil on võtta," selgitas ta.

Küsimusele, kui palju aega jääks pärast ärakuulamiskirja saamist Reinsalule vastamiseks, ütles Oviir, et see sõltub sellest, kui mahukas see dokument on, tavaliselt kaks nädalat kuni üks kuu.

"Ja siis, kui me oleme need vastused kätte saanud, need läbi analüüsinud, tuleb otsus, et kas me teeme ettekirjutuse, mis on meie mõttes lõplik, kus juba öeldakse, kas tuleb see summa tagasi maksta annetuse tegijale. Ja seda saab vaidlustada ainult kohtu kaudu. See on haldusmenetluse tavapärane tööpraktika," jätkas ERJK esimees.

Ettekirjutust saab vaidlustada 30 päeva jooksul pärast komisjoni otsust.

Oviir rõhutas korduvalt, et ERJK tegeleb ainult poliitikute ja erakondadega ning ei sekku ega saagi sekkuda ajakirjanduse tegevusse, kuna see on tema pädevusest väljas: "Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon ei tee järelevalvet ühegi meediamaja üle. Meedial on absoluutselt õigus omaks toimimiseks vastavalt oma reeglitele, mis tulenevad seadusest, mis tulenevad ka nende eetikakoodeksist – sellesse meie ei sekku mitte kuidagi. Meie tegeleme ainult poliitikutega ja poliitikute roll, mida nad kannavad riigi juhtimises on niivõrd oluline, et neil on ka kohustus teada neid regulatsioone, mis nende suhtes kehtivad, sealhulgas see, mis annetuste tegemist puudutab."

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu juhib alates veebruari keskpaigast Isamaa suurannetajale Margus Linnamäele kuuluvas Postimehes uut saadet nimega "Varivalitsus".

Reinsalu ütles veebruaris ERR-ile, et tema saate juhtimise eest tasu ei saa. Ning samamoodi ei saa tasu ka Postimees, et Reinsalu nende saadet juhib.

ERJK alustas 8. aprillil Postimehe saate tõttu Reinsalu suhtes menetlust, et selgitada välja, kas tegemist võib olla keelatud annetusega, kuna juriidilistel isikutel on erakondadele ja poliitikutele annetuste tegemine keelatud.