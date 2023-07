ERJK kahtlustab Reinsalu keelatud annetuse vastuvõtmises

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) on algatanud menetluse, et uurida Isamaa praeguse esimehe Urmas Reinsalu 2021. aasta kohalike valimiste kampaaniakulusid ning võimalikku keelatud annetuse saamist. ERJK saatis Urmas Reinsalule järelepärimise.

Tekkinud küsimused on seotud Reinsalu erakonnakaaslase Tõnis Paltsi korraldatud kihutustööga, kes väidetavalt tasus helistajatele. Kuna tasumine võis toimuda Tõnis Paltsi ettevõtte kaudu ning kampaaniakuludes pole Tõnis Paltsiga seotud juriidilisele isikule tasumist deklareeritud, võib komisjoni hinnangul olla tegemist keelatud annetusega.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles, et Urmas Reinsalule praegu otseselt mingeid etteheiteid ei ole ning komisjon kontrollib sinna laekunud infot.

"See on kahtlus, et Tõnis Palts on maksnud kellelegi raha, et see teeks telefonikampaaniat Isamaa ja konkreetselt ka Urmas Reinsalu kasuks. See on selle kaebuse sisu. Kas raha on makstud eraisikult või firma kaudu... Ühel juhul tekib automaatselt keelatud annetuse kahtlus," sõnas Tarand.

Komisjon kirjutab oma järelepärimises, et kui Urmas Reinsalu pole neid kulutusi hüvitanud, on ta saanud tasuta hüve näol keelatud annetuse juriidiliselt isikult.

Urmas Reinsalu sõnul kutsus ta kõiki erakonna liikmeid valimiste eel tegema Isamaa toetuseks kampaaniat ja Tõnis Paltsiga eraldi tal sellise kampaania tegemisest juttu ei olnud.

"Mitte Tõnis Paltsiga eraldi spetsiifiliselt, vaid ma kirjutasin kõikidele erakonna liikmetele ja kutsusin üles Tallinna piirkonnas laiemalt tegema kihutustööd üle maa," ütles Reinsalu.

Reinsalu lisas, et pole sellise kampaania eest kellelegi tasunud, sest pole seda ka tellinud.

"Mul ei olnud küll mingit kokkulepet eraldi, et ettevõte niisugust kampaaniat teeb ja korraldab. Reegleid tuleb täita ja loomulikult ma annan oma seletuse ERJK-le ja see asi klaaritakse ära. Ma olin linnapeakandidaat. Õige on, et minu nimel kõik seda tööd tegid. Aga küsimus sellest, kas ma kuidagi eraldi seda teenust tellisin juriidilise isiku kaudu, siis ei. Ei tellinud," lausus Reinsalu.

Reinsalu märkis, et annab komisjonile kindlasti omapoolsed selgitused.

"Need asjad peavad alati korras ja täpsed olema. Mis tähendab ka seda, et ma ERJK-le oma selgitused annan ja see asi saab ammendava selguse," sõnas ta.

Kaarel Tarand ütles, et menetluse alustamine ei ütle veel, kas keegi on eksinud või mitte. Kui aga peaks selguma, et keelatud annetusega kampaaniat rahastati, siis tuleb keelatud annetus tagastada. "See kasusaaja, kes on sellest annetusest kasu saanud ja seda kulutanud, kelle peale on tehtud kulutusi valimiskampaanias, see peab need tasuma ja vastavalt aruandes ära näitama, muud ei olegi," sõnas Tarand.

Tõnis Palts ütles ERR-ile, et tegi 2021. aastal Isamaale kampaaniat, aga Reinsalu ei olnud tegutsemisest teadlik.

"2021. aasta kohalikel valimistel tegin valimiskampaaniat, kus muuhulgas helistasin erakonna liikmetele ning kutsusin üles Isamaad valima. Urmas Reinsalu ei olnud sellest minupoolsest initsiatiivist teadlik. Telefonikõnede eest tasusin kolmele helistajale enda äriühingu arvelt, kuid ei teadnud, et sellisel viisil tasustamine ei ole lubatud. Tasusin enda firmale arved, deklareerin tehtud kulud enda kampaaniaaruandes ning liigume edasi," Kommenteeris Palts.