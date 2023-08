Peaministriuuring: Reinsalu on võimaliku valitsusjuhina Seedrist populaarsem

Reformierakonna juht Kaja Kallas on 25 protsendi suuruse toetusega endiselt populaarseim valik valitsusjuhi kohale, kuigi toetus talle on vähenenud. Juunis kui Turu-uuringud viimati küsitluse tegid, soovis Kallast peaministri ametis näha 28 protsenti. Kallase isiklik reiting 25 protsenti on siiski veidi kõrgem kui Reformierakonnal, mida toetas augustis 23 protsenti.

EKRE juhti Martin Helmet näeks peaministrina 14 protsenti, mis on oluliselt madalam kui tema juhitava erakonna üldtoetus (24 protsenti). Helme puhul on suured käärid meessoost ja naissoost vastajate vahel - kui meestest näeb Helmet peaministritoolil 21 protsenti, siis naistest vaid kaheksa protsenti.

Helme jääb üksjagu maha ka Jüri Ratasest, keda toetas 21 protsenti, mis on ka kõrgem näitaja kui Keskerakonnal (16 protsenti).

SDE juhti Lauri Läänemetsa näeks peaministrina kolm ja Eesti 200 juhti Lauri Hussarit kaks protsenti. Need on kehvemad näitajad kui SDE-l ja Eesti 200-l üldiselt - toetused 13 ja kaheksa protsenti.