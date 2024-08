Peaministriuuring: Michal alustas madalama toetusega kui oli Kallasel

Kui Kallast toetas juunis peaministrina 17 protsenti küsitletutest, siis Michalit pooldas samas ametis augustis korraldatud uuringu kohaselt 15 protsenti. Suurima toetusega on endiselt Isamaa esimees Urmas Reinsalu, keda eelistab peaministrina 27 protsenti vastanutest, selgub Delfis laupäeval ilmunud ülevaatest.

Suuruselt kolmanda toetusega on Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, keda näeks peaministrina 13 protsenti vastanutest (juunis 12 protsenti). Talle järgnevad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Martin Helme 10 protsendiga (juunis 12 protsenti), Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets kaheksa protsendiga (juunis kuus protsenti) ning kuuendana Eesti 200 esimees, välisminister Margus Tsahkna viie protsendiga (juunis samuti viis protsenti).

Tulemusi Delfile kommenteerinud Turu-uuringute AS-i juht Tõnis Stamberg leidis, et augustikuises küsitluses on kaks võitjat: juba kümnendat kuud kõige populaarsema peaministrikandidaadina püsinud ja nüüd veelgi toetust kasvatanud Reinsalu (juunis eelistas teda 22 protsenti) ja oma tulemust hoidnud Läänemets.

Reinsalu võitis tema hinnangul hääli juurde tänu EKRE-st toimunud lahkumistele, aga ka Reformierakonna poolehoidjatelt. Läänemetsa eduks hindas aga Stamberg seda, et ta suutis oma üldist toetust kahe protsendipunkti võrra kasvatada, kuid oma partei toetajate seas suurenes see isegi juunikuiselt 35 protsendilt augustis 44 protsendini.

Kommenteerides Michali reitingut, märkis Stamberg, et seda mõjutasid ilmselt uues koalitsioonilepingus sisalduvad maksutõusud ja kärped, mis on rahva jaoks kindlasti ebameeldivad ning viinud seetõttu osa toetajaid opositsioonilise Isamaa taha. "Just Michal ja Reformierakond on võtnud peaministriparteina kõik selle enda kanda ning maksavad reitingutes selle eest lõivu," tõdes ta, lisades, et ei prognoosi nende toetuse kasvu ka sügisel.