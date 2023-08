Metaprinti majandusaasta aruanne paistab silma valitsuskriitilisusega

Metaprint nimetab end Martti Lemendiku allkirjastatud eelmise majandusaasta aruandes Euroopa üheks suuremaks terasest aerosoolpakendite tootjaks.

"Peamiselt on ettevõte keskendunud tehnilistele toodetele mõeldud aerosoolpakendite tootmisele, kuid sellele lisaks valmistatakse pakendeid ka toiduainetööstusele ning ilutoodetele," sedastab aruanne.

Enda toodetavate tehniliste toodete suuremate tootegruppidena nimetab Metaprint ehituskeemiat, värve, määrdeaineid ja tehnilisi puhastusvahendeid. Toiduainepakendeid kasutatakse ennekõike vahukoore ja pagaritööstuses kasutatavate vormide määrimiseks mõeldud toodete pakendamisel. Ilutoodete puhul on tegu põhiliselt juuksehooldusvahendite ja raseerimisvahtudele mõeldud pakenditega. Uute tootegruppidena toob ettevõte välja pestitsiidide ja putukamürkide pakendid.

2022. aastal oli Metaprindi fookuses komponentide tehase tootmisvõimsuse kasv. Järgnevatel aastatel plaanib ettevõte kasvatada tootmisvõimsuse miljardi komplektini, kuid seda Tallinnasse rajatavas uues tehases, mis peaks kerkima hakkama tuleval aastal.

"Kuna Eesti maksuseadused arendustegevuselt soodustusi ei paku, ei too ettevõte eraldi välja antud tegevusele kulunud summasid. Saame siinkohal lakooniliselt nentida, et erinevateks testimisteks mõeldud materjalide soetusmaksumus oli üle 31 tuhande euro. Loomulikult arenduskulud tegelikkuses sellega ei piirdunud. Samuti tuleb arvesse võtta, et arendustegevusi viisid läbi ka Metaprint AS õdeettevõtted erinevates riikides," seisab aruandes.

Dokumendi kohaselt ei pakkunud igapäevane äritegevus lõpmatute kriiside keskkonnas ka eelmisel majandusaastal turuosalistele hingetõmbepausi. Järsult kasvanud hinnad mõjusid halvasti nõudlusele, kuid Metaprint suutis siiski pääseda kümneprotsendilise mahulangusega.

Kasumlikkust hakkas mõjutama ka suvel alanud energiakandjate hinnakasv.

"Metaprindil õnnestus anda ka omapoolne tagasihoidlik panus ligi täiendava 1 miljoni euro eraldamisega riikliku Eesti Energia kasumi reale. Eesti poliitikute veendumuse kohaselt on meie majandussüsteem immuunne naaberriikide valitsuste toetuspoliitikate suhtes ja Eesti ettevõtjaid selline konkurentsi moonutamine ei mõjuta. Vireleva töötleva tööstuse piinade kiiremaks lõpetamiseks peeti mõistlikuks hoopis tõsta energiakandjate ülekandetasusid," tõdeb aruanne.

Iroonilisi tõdemusi jätkub veelgi: "Üldist ettevõtjate tusameelt suutis leevendada majandusministri initsiatiiv iga töötleva tööstuse ettevõtte juurde riigi kulul infotahvel panna. Antud projektist saavutatavat positiivset tulemit saame välja tuua järgnevates tegevusaruannetes, kui peaks realiseeruma õnn vähemuspakkumuse teel soetatud sildi tekkimisel meie tagasihoidliku käitise ette."

Metaprindi käive oli eelmisel aastal 99,7 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 17,5 protsnedi võrra. Puhaskasum kasvas rohkem kui viiendiku võrra ja oli 15,4 miljonit eurot.

Müügitulust suurima osa, 74,7 miljonit eurot moodustas müük Euroopa Liidu riikidele. Väljapool Euroopa Liitu oli käive 25 miljonit eurot. Seda, milliste riikidega väljastpoolt EL-i äri tehti, aruanne eraldi välja ei too.

Martti Lemendik ütles ERR-ile, et on hetkel hõivatud ja vastab ajakirjanike küsimustele õhtul.