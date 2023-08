Karis ootab Kallaselt selgitusi: detaile on kindlasti rohkem

President Alar Karis ütles lühiintervjuus ERR-ile, et Kaja Kallasel on peaministrina kohustus kerkinud skandaali osas ühiskonnale selgitusi jagada. Seejärel saab tema sõnul hinnata olukorra tõsidust ja Kallase edasisi samme.

"Natuke kurb on rääkida sel teemal, kui me täna tähistame Ukraina iseseisvuspäeva, kuid ma usun, et ühiskond ootab täna peaministrilt selgitusi. Ja kui ta need on andnud, siis ilmselt peab ta mõtlema ka ise ja pidama nõu oma nõunikega, et mis on järgmised sammud," ütles Karis.

Kaja Kallas rõhutas eile ERR-ile antud intervjuus, et tema on peaminister ja mitte ettevõtja ning ta oma abikaasa äritegevusega ei tegele ning kõik küsimused tuleks suunata Stark Logisticsi poole.

"Ma arvan, et detaile on kindlasti rohkem. Ja kui ta ütleb, et ta on peaminister, siis just sellepärast ta peakski selgitusi andma, et ta on peaminister," kommenteeris seda Karis.

Riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid ütles kolmapäeval, et küsimus on nüüd Eesti tõsiseltvõetavuses ja rahvusvahelises usaldusväärsuses. Karis oli sellega nõus.

"Kui need süüdistused vastavad tõele, siis kindlasti need elemendid on seal olemas," lausus ta.

"Me näeme, et neid juhtumeid hakkab üha rohkem esile kerkima, kus sanktsioonid, mis me oleme kokku leppinud Euroopas, ei pea. Ka meil siin Eestis oli hiljuti juhtum, kuidas veeti põllumajandustehnikat läbi Eesti. Nii, et need tuleb avalikuks teha. Kui me oleme milleski kokku leppinud, antud juhul siis sanktsioonides, et need siis ka töötaksid, sest muidu me naeruvääristame ennast," lisas president.

Karis märkis, et Kallas peab nüüd arutama koos oma nõunikega, mida edasi teha.

"Need on peaministri enda otsused, mida ta edasi teeb. Kui tõsiseks ta peab, kui tõsiseks peavad tema kolleegid seda süüdistust ja see on tema otsus. Mul ei ole kõiki detaile. Ma ei oska hinnata selle tõsidust. Sellepärast ma ütlesingi, et ma eeldaksin peaminister räägiks rohkem, kui ta siiani on seda teinud," rääkis Karis.

ERR kirjutas kolmapäeval, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte on jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal. Kallas märkis, et Hallikul ei ole Vene Föderatsiooni ettevõtjatest kliente ning kõnealune ettevõte aitab lõpetada Eesti kliendi tootmistegevust Venemaal.